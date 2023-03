От престижен участник в световния Топ 20 до 146-ти в света и то след подпомогнато от правителството спасяване с участието на конкурент - сюжетът около швейцарската банка Credit Suisse със сигурност ще влезе в учебниците. Кредитната институция загуби цели 19 процента от пазарната си капитализация за само 10 дни - и все пак сумата, за която UBS я придоби, е още по-малка (3,2 млрд. долара), което показва тежкото положение в което е изпаднала.

Credit Suisse падна жертва на труса, започнал в САЩ след краха на Silicon Valley Bank и Signature Bank, но със сигурност не помогнаха и скандалите и отлива на ключови клиенти през последните години. Опасението на анализаторите е, че това далеч няма да е последната банкова драма, защото секторът във всички западни държави вече страда заради затрудненията на клиентите да оцелеят в ситуация на нисък растеж, висока инфлация и все по-високи лихвени проценти.

В тази ситуация някои губят, но пък други печелят. В случая "на плюс" са китайските банки. Според данните на Company Market Cap има четири кредитни институции от КНР в глобалния Топ 10 по пазарна капитализация. Всички те отбелязват повишение на цената на акциите си през последните 30 дни.

Източник: companiesmarketcap.com

На трето място в класацията (след американските JPMorgan Chase и Bank of America) е китайската ICBC с пазарна капитализация от 220,87 млрд. долара. Следват China Construction Bank ($161,61 млрд.), Agricultural Bank of China ($153 млрд.). На осмо място е Bank of China с пазарна капитализация от 136,77 млрд. долара. В банковия Топ 100 китайските банки са общо 15.

Други държави, където някои банки все още отчитат растеж, са Индонезия и Саудитска Арабия, но всички останали в класацията - от Европа, САЩ, Австралия, Канада и някои азиатски страни, трупат загуби, пише Statista.