Печалбата на Lenovo Group Ltd. се повиши с 20 процента, след като китайският производител на персонални компютри успя да опази пазарния си дял срещу американските конкуренти от HP Inc. и Dell Technologies Inc., пише Bloomberg.

През трите месеца до края на септември нетната печалба се покачва с 20 процента до $202,2 милиона. Приходите растат с 1 процента до $13,52 милиарда.

Lenovo заяви, че очаква световното търсене "да остане волатилно на фона на сложна марко среда", но подчерта, че е "добре позиционирана".

Китайската компания е отговорна за почти четвърт от продажбите на персонални компютри през миналото тримесечие, благодарение на силни доставки в Европа, Близкия изток и Япония, казват от IDC, която проучва пазара. Lenovo е доставила 17,3 милиона компютри и лаптопи, заставайки на първа позиция и изпреварвайки HP и Dell.