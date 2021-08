Pfizer Inc. и Moderna Inc. са поискали по-висока цена за ваксините си срещу Covid-19 в последните договори за доставка с Европейския съюз, пишат световните медии, цитирайки информация на Financial Times.

Pfizer вече продава ваксината срещу €19,50 за доза, при €15,50 по-рано. Moderna иска €25,50, при €19 преди това. Европейският съюз подписа за 2,1 млрд. дози до 2023 г.

Повишението на цените идва след проучвания, които показват, че двете ваксини са по-ефективни срещу Covid-19 спрямо тези на конкурентите им, което предизвиква по-високо търсене.

Миналата седмица Pfizer отчете $7,84 млрд. приходи от своята ваксина за последното тримесечие, като очаква за цялата 2021 г. те да достигнат $33,5 млрд., ръст от една трета спрямо предходната прогноза. Компанията, заедно с германския си партньор BioNTech, са доставили 1 млрд. дози от ваксината и за 2021 г. имат договори за 2,1 млрд.

Главният директор Албърт Бурла посочи, че цената, на които компанията продава ваксината си на богатите държави е "сравнима". Държавите със средни доходи плащат наполовина, а тези с ниски доходи не плащат надценка.

Миналата седмица AstraZeneca също отчете резултати за първото полугодие. Приходите растат с 23 процента до $15,54 млрд. От тях $1,169 млрд. са от продажби на ваксината срещу Covid-19. Британско-шведската компания е доставила 319 млн. дози. Продажбите на ваксината в Европа възлизат на $572 млн., на развиващите се пазари - $455 млн., а в останалата част от развития свят - на $109 млн.