Стрийминг платформата Apple TV+, която се появи на пазара с големи амбиции и регистрира високи резултати по време на пандемията, в момента се е сринала до нивата от преди COVID-19, като потребителите виждат в нея най-малко стойност в сравнение с останалите ѝ конкуренти, съобщава The Verge, като се позовава на проучване на UBS Evidence Lab.

"Едва 22% от собствениците на iPhone (в САЩ - б.р.) са абонати на Apple TV+, на практика това е същото ниво като през януари 2020 г., преди коронавируса. През януари 2021 г. Apple TV+ достигна до 26-процентово навлизане на пазара в момент, когато повече хора консумираха съдържание у дома, но след това нивото му се срина", пише анализаторът от UBS Дейвид Вогт.

По думите му тенденцията е сходна и с конкурентите на услугата на Apple като Netflix, Prime Video и Hulu. Изключение е платформата HBO Max, при която процентът абонати сред iPhone потребителите се е увеличил от 19% на 35% на годишна база - включително с помощта на ексклузивно съдържание като The Last of Us и House of the Dragon.

Най-притеснително за Apple TV+ е, че се нарежда на последно място в класацията на зрителите за най-добро съотношение между съдържание и цена. Макар да е най-евтината услуга сред големите на пазара (повече от два пъти по-евтина например от Netflix и Hulu), според едва 5% от потребителите това е най-добрата сделка. Причината - липса на достатъчно съдържание.

То струва пари. Apple TV+ инвестира годишно едва 6,5 млрд. долара в съдържание. За сравнение, Netflix всяка година харчат по 17 млрд. долара за същото. Така не е изненадващо и че цели 27% от запитаните смятат именно, че именно тази платформа има най-голяма стойност за тях. В същото време за много от участниците в проучването даже 6,99 долара на месец е много за това, което получават от Apple.

Само 51% от абонатите на услугата са активирали автоматичното подновяване в сравнение с около 10% по-високи нива при конкурентите. Това означава, че близо половината потребители на Apple TV+ не са сигурни дали няма да се откажат от платформата.