Големите световни компании - всяка в своята област - обикновено са водещи по отношение на въвеждането на нови и зелени технологии и практики. Това е особено важно за сектори като транспорта и логистиката, които, от една страна, са жизнено важни за икономиката, а от друга страна - генерират голям дял от въглеродните емисии.

Финлaндcĸaтa ĸoмпaния "Kapгoтeĸ" (Саrgоtес), която има офис и в София, e глoбaлeн лидep в пpeдocтaвянeтo нa виcoĸoтexнoлoгични ycлyги и peшeния зa oбpaбoтĸa нa тoвapи. "Карготек" е един от основните доставчици в света на автоматизирани решения, предоставящи оборудване за обработка и пренасяне на товари по вода, на пристанищата и по пътя.

"Зелени заедно" е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса. Научете повече тук: zelenizaedno.bg

Koмпaниятa цeлeнacoчeнo paбoти зa пocтигaнe нa въглepoднa нeyтpaлнocт и има за основна цел да се превърне в лидер при устойчивото пренасяне на стоки и товари. Със своите бизнес направления -Kalmar, MacGregor и Hiab - "Карготек" има уникална пазарна позиция и възможности да оптимизира глобалните товарни потоци, като по този начин създава устойчива добавена стойност за потребителите и за клиентите си.

През 2020 година "Карготек" пое ангажимент да намали емисиите по цялата верига на доставки и от продуктите си с 50%, както и да постигне въглеродна неутралност в собствените си операции до 2030 година.

"Карготек" ce пpиcъeдини ĸъм oбщaтa цeл нa Глoбaлния дoгoвop нa OOH - дa ce oгpaничи пoвишaвaнeтo нa глoбaлнaтa тeмпepaтypa c 1,5 гpaдyca (по Целзий), cпpямo пpeдиндycтpиaлнитe вpeмeнa.

Интересно е да разберем защо целта е точно 1,5 градуса? За коментар по въпроса, се обърнахме към Калина Иванова, Одитор "Устойчиво развитие" в "Карготек България".

"От индустриалната революция насам, средната глобална температура се е повишила с около 1 градус. Важно е да ограничим повишаването на температурата до 1,5°C, за да избегнем катастрофалните последствия върху планетата. Разликата между 1,5°C и 2°C всъщност е доста значителна", посочи Калина Иванова.

Тя даде пример, че според изследванията на междуправителствения панел на ООН за климатичните промени, при покачване от 1,5°C, около 70% от кораловите рифове ще загинат, докато при 2°C на практика те ще изчезнат изцяло. Честотата и интензивността на сушите, бурите и екстремните метеорологични събития е много по-голяма при покачването от 2°C, сравнено с 1,5°C. "Затова е от решаващо значение възможно най-бързо компаниите да започнат прехода към нисковъглеродни дейности и значително намаляване на емисиите си", подчерта Иванова.

"Целите на "Карготек" за намаляване на емисиите и задържане на температурата до 1,5 градуса са потвърдени от инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets initiative) и, за да подкрепи стратегията на компанията за постигането им, през 2021 година бе създадена програмата "Мисия климат". Тя се фокусира върху намаляването на емисиите във всичките три направления - доставчиците, собствените операции и продуктите", каза Одиторът "Устойчиво развитие" в "Карготек България" пред Money.bg.

Източник: Cargotec Калина Иванова, Одитор "Устойчиво развитие" в "Карготек България"

Стратегия за устойчиво развитие

Бизнес стратегията на "Карготек" върви ръка за ръка със стратегията за устойчиво развитие и принципите на кръговата икономика. В основите на стратегията на компанията в следващите 2 години са устойчивото развитие и растежът на бизнеса.

Двете се допълват, като в бизнес стратегията акцентът е върху електрификацията, автоматизацията, дигитализацията и роботизацията.

В основата на стратегията за устойчиво развитие са намаляването на въглеродните емисии и предоставянето на екологично ефективно оборудване на клиентите.

"Чрез продуктите на "Карготек", които оптимизират потоците на товари, компанията има уникалната възможност да подпомага прехода към устойчивост, както на своите клиенти, така и на цялата транспортна индустрия. Това е чудесна бизнес възможност за "Карготек", като същевременно с това компанията допринася за намаляването на ефектите от глобалното затопляне и подпомага опазването на околната среда", посочи Калина Иванова.

Примери от практиката

Целта на "Карготек" към 2024 година е да намали емисиите си с един милион тона - това включва емисиите, идващи от доставчиците, собствените операции и продуктите. А какво означава това на практика?

1 милион тона емисии по-малко е еквивалента на:

премахването на 435 000 автомобила от пътя за една година;

спестяването на 372 000 литра дизел;

въглеродният отпечатък на около 150 000 души от Европейския съюз, или град с големината на Стара Загора или Русе.

Помолена да коментира дейностите, чрез които лидерът в логистиката в световен мащаб планира да постигне намаляването на емисиите, Калина Иванова посочи, че дейностите са свързани с електрификацията на продуктите, енергийната ефективност, оптимизацията и дигитализацията на товарните потоци, и са в тясно сътрудничество с доставчиците на "Карготек".

Одиторът "Устойчиво развитие" обясни за Money.bg, че в областта на собствените операции основните източници на емисии са електроенергията и горивата които се използват в процесите на производство, както и за отоплението и функционирането на съоръженията. За да се изградят устойчиви операции в бъдеще, фокусът на усилията на компанията е именно в тези области. Към момента около 47% от електроенергията в организацията идва от възобновяеми източници, освен това се провеждат редица инициативи за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението.

Целта е, на първо място, постигане на енергийна ефективност и оптимизиране на използваната енергия, а впоследствие доставяне на останалата необходима електроенергия от възобновяеми източници към 2030 година, каза Калина Иванова.

По думите й, за да се справи с емисиите, идващи от горивата, използвани в автопарка, компанията подновява политиката си за закупуване на превозни средства, която насърчава избора на електрически или хибридни автомобили.

По отношение на офисите и съоръженията си, "Карготек" прилага устойчиви практики, като рециклиране и разделно изхвърляне на отпадъците, предоставяне на станции за зареждане на електромобили, паркинги за велосипеди.

Прилага се също така, политика на дистанционна работа на служителите, както и различни практики за корпоративна социална отговорност - подкрепа на местните общности чрез дарения, залесяване и опазване на околната среда в страните, в които финландската "Карготек" оперира.

Но, както се казва, това не е всичко. "Обединени около идеята за борба с климатичните промени, вътре в компанията се сформира неформална общност наречена "Ентусиасти за климата", разказа Калина Иванова. "Тази общност обединява различни хора, които споделят своя опит по въпроси, свързани с електрификацията, развойната дейност и продажбите, оценката на жизнения цикъл на продуктите, както и опита си как да бъдем устойчиви в ежедневието. По този начин всеки един служител би могъл да участва доброволно и да споделя своите идеи, както и да подобрява знанията си в сферата на устойчивото развитие", добави Иванова.

Така, със своята цел да се превърне в лидер при устойчивото пренасяне на товари, чрез своите еко продукти и решения, "Карготек" се стреми да минимизира негативните последствия от собствените си дейности и същевременно да има положителното въздействие върху обществото и планетата.

Калина Иванова работи като Одитор "Устойчиво развитие" в "Карготек България" от 2018 година насам. Основните дейности, за които е отговорна, са свързани с пресмятането на въглеродните емисии, произтичащи от операциите на компанията, външното им рапортуване, както и провеждането на активности, свързани с намаляването на въглеродния отпечатък в рамките на собствената дейност на компанията. От 2021 година насам оглавява направлението за постигане на въглеродна неутралност в собствените дейности на компанията.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.