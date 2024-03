Британската платформа Which? издаде предупреждение към милионите хора, които използват услугата за онлайн банкиране Revolut, след като £200 000 (234 007 евро) бяха откраднати от акаунти в мобилното приложение.

Парите са били задигнати от две бизнес сметки чрез неоторизиран достъп. Сумите са изтеглени от сметките и са прехвърлени в сметки на HSBC, преди Revolut да установи пробива.

От едната сметка са взети £165 000 (193 055 евро), а при другия пробив са откраднати £40 000 (46 801 евро) - само за 10 минути.

Парите няма да бъдат върнати на клиентите от Revolut, обясниха от дигиталната финансова институция, тъй като многофакторните проверки за удостоверяване са завършени, въпреки че от компанията потвърдиха пред Which? че са наясно с неотдавнашното увеличаване на опитите за измами с поглъщане на акаунти.

Говорител на Revolut коментира, цитиран от LAD Bible: "Съжаляваме да чуем за тези случаи, както и за всеки случай, в който наши клиенти са били насочени от безмилостни и усъвършенствани престъпници. Всеки потенциален случай на измама относно клиент на Revolut е внимателно разследван и оценен независимо от други случаи.

Непрекъснато засилваме контрола си срещу измами, за да сме една крачка пред тази тенденция, като въвеждаме допълнителни директни интервенции и споделяме образователни материали с нашите клиенти, така че те да могат да забележат тактиките на социалното инженерство на престъпниците."

Припомняме, че наскоро Revolut анонсира усъвършенствана функция за откриване на измами с карти и акаунти.

Клиентите на финансовото приложение могат да си осигурят защита, в допълнение към вече въведената технология за откриване на APP измами (Authorised Push) - плащане, което се случва, когато престъпниците подмамят потребителя и го накарат да прехвърли пари на друг акаунт. Технологията използва усъвършенствана функция, базирана на AI, която е в състояние да идентифицира рискови транзакции, да надхитри престъпниците и да защити финансите на клиента.

През 2023 г., според глобалните данни на Revolut, 59% от всички пари, загубени от измами с APP, са дошли чрез инвестиционни схеми, въпреки че представляват само 14% от общия брой случаи. Същевременно най-разпространеният вид измама с APP, представляващ 62% от глобалните случаи на измами в целия свят за същия период, но по-малко от 9% от общата загуба на стойност е свързан с покупки. Това показва, че по-малките измами са повече на брой, но с по-ниски парични загуби.

Новата функция за противодействие на измама е активна в приложението Revolut и е достъпна за клиенти по целия свят.

Which? е компания в Обединеното кралство, която насърчава информирания потребителски избор при закупуване на стоки и услуги чрез тестване на продукти, критикуване на лоши продукти или услуги, повишаване на осведомеността за правата на потребителите и предлагане на независими съвети. Името на марката се използва от Асоциацията на потребителите, регистрирана благотворителна организация и компания с ограничена отговорност, която притежава няколко бизнеса, включително Which? Financial Services Limited.