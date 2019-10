Всички знаем, че изборът на хотел е важен, когато планираме ваканцията си.

Американското издание Condé Nast Traveler обяви резултатите си от своето годишно проучване Readers' Choice Awards 2019, което събира мненията на пътуващите по света.

600 000 човека дават своята оценка за близо 10 000 хотела. Тези, които попадат в крайната класация, са от разнообразни ценови диапазони, дестинации и стилове.

Ето ги и топ 10 локации за 2019-а година, представени от Business Insider, като цели 3 от тях са в Европа:

10. Rosewood Luang Prabang

Източник: Rosewood Hotels

Местоположение: Луанг Прабанг, Лаос

Цена за нощувка: от $960

Като луксозно "скривалище" в джунглата на Югоизточна Азия, идеята на Rosewood Luang Prabang е най-вече да осигурява спокойствие. Има някои стаи, които са в шатри на върха на хълмовете и вили със собствени басейни, но най-впечатляваща част от хотела са водопадът и реката, които го заобикалят.

9. Beau-Rivage Palace

Източник: Beau-Rivage Palace

Местоположение: Лозана, Швейцария

Цена за нощувка: от $417

Хотелът отваря врати през 1861 г. Намира се точно до Женевското езеро и е предпочитана дестинация от известни личности като Коко Шанел, Нелсън Мандела и Тина Търнър. Той разполага с градини, наскоро реновирани стаи за гости, много луксозен спа център и два изискани ресторанта, оценени с престижната звезда "Мишлен".

8. Monastero Santa Rosa Hotel & Spa

Източник: Monastero Santa Rosa Hotel & Spa

Местоположение: Амалфи, Италия

Цена за нощувка: от $604

Някога манастир от 17 век, Monastero Santa Rosa сега е бутиков хотел с 20 стаи, разположен върху скала с гледка към Средиземно море. Мястото се слави основно със своя спа център, но предлага и много други възможности, като изисканата си кухня оценена отново със звездата "Мишлен".

7. Rambagh Palace

Източник: Rambagh Palace

Местоположение: Джайпур, Индия

Цена за нощувка: от $410

Rambagh Palace е построен в Джайпур пред 1835 г. като пищен дом за любимата прислужница на кралицата. По-късно е превърнат в кралска къща за гости и ловна хижа, а от 1957 г. е луксозният хотел, който е познат и днес. Личности като принц Чарлз и Жаклин Кенеди са отсядали в някои от 78-те масивни апартамента за гости.

6. Royal Mansour

Източник: Royal Mansour

Местоположение: Маракеш, Мароко

Цена за нощувка: от $1,212

1 500 майстори занаятчии прекарват 3 години в изграждането на хотела в типичния марокански стил, поръчан от крал Мохамед VI. Стаите имат разкошни удобства като най-добрата разполага с домашно кино, личен бар, фитнес зала и спа.

5. Four Seasons Hotel at the Surf Club

Източник: Four Seasons Hotels and Resorts

Местоположение: Маями Бийч, Флорида

Цена за нощувка: от $600

Хотелът отваря врати в навечерието на Нова година през 1930 г. Той също е посещаван от членове на висшето общество като Елизабет Тейлър и Уинстън Чърчил. Разполага с престижния ресторант Thomas Keller.

4. 1 Hotel West Hollywood

Източник: 1 Hotel West Hollywood

Местоположение: Западен Холивуд, Калифорния

Цена за нощувка: от $308

Хотелът е разположен в сърцето на Лос Анджелис. Той отваря врати тази година със своите 285 стаи. Известен е с това, че постига така наречената устойчивост. Това означава, че всичко - от килимите до крушките, е внимателно подбрано и е от рециклиран материал.

3. Taj Lake Palace

Източник: Taj Lake Palace

Местоположение: Удайпур, Индия

Цена за нощувка: от $432

Този палат от 18 век с 65 стаи и 18 апартамента е разположен на изкуствено създаден остров в езерото Пичола. Първоначално е построен за принц и хотелът се гордее с това, че предоставя кралско отношение. Тъй като е разположен насред водата, гостите трябва да бъдат придвижвани до там с частни лодки.

2. Baur au Lac

Източник: Baur au Lac

Местоположение: Цюрих, Швейцария

Цена за нощувка: от $766

Baur au Lac е собственост и се управлява от едно и също семейство от 175 години. Хотелът със 119 стаи се радва на уединение в собствения си парк. Той също разполага с ресторант със звездата "Мишлен", казващ се Pavillion. Част от знаменитостите, които са отсядали там, включват Елтън Джон и Жан Миро.

1. SLS Hotel, Beverly Hills

Източник: SLS Hotels

Местоположение: Бевърли Хилс, Калифорния

Цена за нощувка: от $381

Хотелът отваря врати през 2008 г., а скоро е правен ремонт за 22 млн. долара. Първоначално е проектиран от известния френски дизайнер Филип Старк и включва модерните ресторанти на José Andrés. Луксозните вериги SLS имат за цел да са шикозни и да излъчват настроение.