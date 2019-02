Автомобилният производител Tesla ще получи 2 милиарда долара финансиране от китайски кредитори за изграждането на гигафабрика за батерии и завод за коли в Шанхай. Това твърдят от американската инвестиционна компания JL Warren Capital.

Експертите от фирмата посочват в доклад, че очакват проекта на Илън Мъск в Китай да бъде подкрепен от големите банки там, като Shanghai Pudong Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China.

Азиатската страна е важен пазар за Мъск, тъй като там пазарът на електромобили расте с бързи темпове.

"Нашите коли стават много скъпи, когато ги внасяме в Китай. Има мита върху тях, има транспортни разходи и по-високи разходи за труд", коментира преди време основателят на компанията.

Цифрите доказват това. Model S, например, в Щатите струва около 80 000 долара, а в Китай цената достига 140 000 долара.

Според изчисленията на JL Warren Capital около 500 милиона долара ще бъдат необходими за изграждането на първата част от проекта в Шанхай. Общо осигуреното финансиране ще бъде около 2 милиарда долара.