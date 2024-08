Признаците, че инвеститорите в капитала се притесняват от бързия напредък на лидерите в областта на изкуствения интелект, насочиха вниманието към някои по-малко очевидни бенефициенти от технологичния бум.

Седемкратен скок на акциите на Nvidia Corp. от пускането на ChatGPT в края на 2022 г. помогна за стимулиране на водено от мегакапиталовите компании рали по целия свят. Но опасенията относно устойчивостта на тези печалби, както и геополитическото напрежение и промените в глобалната парична политика сега водят до разширяване на пазара на фона на търсенето на нови двигатели.

Инвеститорите продават AI гиганти, за да ги заменят с по-малки акции и дефанзивни компании, които са изостанали. Това завъртане съвпада с разширяването на AI темата в области извън чиповете и софтуера, включително огромните количества мощност и земя, които технологията изисква, както и какви индустрии в крайна сметка могат да се възползват от нейното внедряване.

"Спекулативно виждаме известна поява на сделки, свързани с изкуствен интелект извън технологиите и комуникациите", въпреки че тези две групи все още доминират, каза Джина Мартин Адамс, главен капиталов стратег за Bloomberg Intelligence, в скорошен уебинар. Комуналните услуги видяха "увеличение на оптимизма през второто тримесечие, свързано с идеята, че AI ще изисква повече инвестиции, както и в крайна сметка ще доведе до по-силен растеж".

Въпреки че технологиите и комуникациите остават двата най-добри представящи се сектора в MSCI World Index от началото на годината до момента - с повече от 14% ръст всеки - те са най-зле представящите се досега през това тримесечие. Двата най-печеливши сектора от края на юни - до момента, са имотите и комуналните услуги.

Ето един поглед към перспективите за различните сектори:

Електроенергия

Ръстът в търсенето на електроенергия в технологичната индустрия изпреварва наличните доставки в много части на света. Международната агенция по енергетика изчислява, че използваното електричество от центрове за данни, изкуствен интелект и криптовалута може да се удвои до над 1000 тераватчаса през 2026 г. — приблизително еквивалентно на потреблението на енергия в Япония.

Това поставя фокуса върху комуналните услуги по целия свят, от Dominion Energy Inc. и Southern Co. в САЩ до YTL Power International Bhd. в Югоизточна Азия и Gulf Energy Development PCL.

"Ние вярваме, че широкото приемане на AI може да промени правилата за производството на електроенергия", каза Евгения Молотова, старши инвестиционен мениджър в Pictet Asset Management Ltd. два до три пъти повече от настоящия размер на индустрията на центровете за данни до 2030 г."

Оборудване

Трансформаторите - оборудване, което помага за доставянето на електричество от генератора до потребителя - са в такъв недостиг, че ако поръчате такъв днес, ще имате късмет да го получите през 2028 г., според Кен Лиу, анализатор на комуналните услуги в Китай в UBS Group AG.

Това увеличи акциите на водещите производители на трансформатори тази година, включително General Electric Co., френската Schneider Electric SE и японската Hitachi Ltd.

"Енергийната инфраструктура ще бъде много голяма тема и това беше дори преди изкуствения интелект, което само добавя към необходимостта от повече потребление на енергия", каза Филип Баерчи, главен инвестиционен директор в Bank J. Safra Sarasin AG. "Ще има много добри възможности. И все пак трябва да се знае, че те са много циклични и има голяма волатилност.

Възобновяеми източници

Драматичното увеличение на потреблението на електроенергия също повдига призрака на повишено замърсяване, привличайки вниманието към акциите на възобновяемата енергия. Всички компании, занимаващи се със слънчева, водна, вятърна и ядрена енергия, са споменати като потенциални бенефициенти.

Китай е водещ по отношение на процента алтернативна енергия, добавена годишно към националната му мрежа, отбеляза Крис Лиу, старши портфолио мениджър в Invesco Ltd., хидро акции, включително China Yangtze Power Co. и Sichuan Chuantou Energy Co., могат да видят повишаване на вниманието на инвеститорите.

Ъгълът на изкуствения интелект също насочи вниманието към акциите на алтернативна енергия в други региони, от холандския производител на турбини Vestas Wind Systems A/S до южнокорейската компания, свързана с водорода Doosan Fuel Cell Co.

Мед

Дори стоките се отличават с така наречената "AI търговия", като медта е ключов материал в електрическите кабели, както и топлообменниците, които помагат за охлаждане на центровете за данни. Свързаните акции включват Freeport-McMoRan Inc., BHP Group Ltd. и китайската Jiangxi Copper Co.

"Глобалното потребление на мед вероятно ще бъде с два милиона тона по-високо до 2030 г., с повече от половината от САЩ, тъй като жадният за енергия AI подхранва растежа на капацитета на центровете за данни", каза анализаторът на Bloomberg Intelligence Грант Споре.

Центрове за данни

Центровете за данни са игра на необходимостта от земя за хостване на изчислителни съоръжения, които са близо както до източници на енергия, така и до големи клиенти на AI. Водещите тръстове за инвестиции в недвижими имоти, които са специализирани в тази област, включват Equinix Inc., Digital Realty Trust Inc. и базираната в Сингапур Keppel DC REIT. Акциите на австралийската фирма за недвижими имоти Goodman Group се покачиха с около 35% тази година благодарение на стимулирането на AI.

Югоизточна Азия се разглежда като нарастваща гореща точка на AI и местни телекомуникационни фирми като Telekom Malaysia Bhd и Advanced Info Service PCL в Тайланд търсят центровете за данни като нов двигател за растеж. Филипинският телеком PLDT Inc. търси оценка от над 1 милиард долара за своя портфейл от центрове за данни, тъй като обмисля частична продажба или листване на REIT.

Крайни потребители

Някои пазарни стратези се фокусират и върху компаниите, които могат да спечелят от прилагането на технологията за подобряване на бизнеса си.

Morgan Stanley изчислява, че дяловете им ще отбележат среден ръст от 27% тази година, тъй като произтичащите от това увеличения на производителността спомагат за подобряване на техните резултати. Той вижда промишлеността като един от най-облагодетелстваните сектори.

"Ако погледнете имената с най-голяма пазарна капитализация, това биха били компании като Deere & Co., които използват информацията, която идва от селскостопанското оборудване, за да оптимизират земеделието", каза Кейти Хъбърти, глобален директор на изследванията на Morgan Stanley. Тя също подчертава Paccar Inc., която проектира и произвежда големи търговски камиони.

Способността на изкуствения интелект да анализира ефикасно големи, сложни масиви от данни също се разглежда като предимство за индустрията на здравеопазването, особено като помага за ускоряване на процеса на разработване на лекарства. Скот Шонхаус, анализатор на здравни технологии в KeyBanc Capital Markets Inc., препоръчва по-малки биотехнологични акции, включително Recursion Pharmaceuticals Inc. и Schrodinger Inc. относно тази идея.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.