Източник: iStock by Getty Images

Акциите на американската First Republic Bank ще бъдат придобити от финансовия гигант JPMorgan. Вече е договорена сделка за продажба, съобщава Reuters, цитирайки официално съобщение на американските регулатори. Това е третата голяма американска банка, която практически фалира за два месеца.

Миналата седмица акциите ѝ се сринаха с над 75%, след като стана ясно, че през март клиентите ѝ са изтеглили депозити за $100 милиарда.

Банковият гигант ще придобие $173 милиарда заеми и около $30 милиарда ценни книжа на First Republic Bank, включително $92 милиарда депозити, става ясно от изявлението на JPMorgan.

Акциите на First Republic Bank се сринаха с 36% по време на предпазарната търговия на 1 май

Те загубиха 97% от стойността си тази година. Акциите на JP Morgan поскъпнаха с 2.6%, докато фючърсите на S&P 500 се търгуваха без промяна.

JPMorgan беше един от няколкото заинтересовани купувачи, включително PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group Inc, които подадоха окончателни оферти на 30 април по време на търг, проведен от регулаторните органи на САЩ, според източници, цитирани от Reuters.

Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации обяви, че е поел First Republic, а Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) ще действа като негов приемник.

FDIC изчисли, че разходите на Фонда за гарантиране на депозитите ще бъдат около $13 милиарда. Крайната цена ще бъде определена, когато FDIC прекрати синдика.

Спасяването идва по-малко от два месеца, след като Silicon Valley Bank и Signature Bank се фалираха на фона на изтичането на депозити от кредиторите в САЩ

Това принуди Федералния резерв (Фед) да се намеси със спешни мерки за стабилизиране на пазарите. Тези провали дойдоха, след като фокусираният върху криптовалутата Silvergate беше доброволно ликвидиран.

JPMorgan обяви, че очаква да постигне еднократна печалба след облагане с данъци от приблизително $2.6 милиарда след сделката, която не отразява приблизително $2 милиарда разходи за преструктуриране след облагане, вероятно през следващите 18 месеца.

Американското министерство на финансите изрази удовлетворение от решаването на кризата с First Republic Bank и увери, че банковата система на Америка остава стабилна.