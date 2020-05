L Brands Inc. and Sycamore Partners постигнаха съгласие да се откажат от сделката за продажбата на Victoria's Secret. Споразумението за прехвърляне на собствеността на модния бранд бе постигнато само седмици, преди пандемията да затвори магазините, пише The Wall Street Journal.

Миналият месец двете компании заведоха съдебни искове една срещу друга, след като купувачът Sycamore се опита да се откаже от сделката. L Brands съобщи, че все още планира да раздели бизнеса на две, а дългогодишният лидер Лес Уекснър ще слезе от поста главен изпълнителен директор.

Компанията посочи още, че иска да се концентрира върху справянето с тежката криза, вместо с дела. Sycamore посочва, че решението е общо и нито една страна няма да плати неустойка.

Според споразумението от февруари, Sycamore щеше да плати $525 млн. за 55 процента дял от веригите Victoria's Secret и Pink. Модният гигант страдаше от намаляващи продажби и печалба. Акците на L Brands загубиха 15 процента след съобщението, а през последните 12 месеца пазарната капитализация се сви с 54 процента.

Решението означава, че L Brands ще понесе щетите от кризата - и то без инжекцията, която щеше да получи от Sycamore. Компанията сега обмисля съкращаване на разходите.

Остава в сила решението за отделяне на подразделението Bath & Body Works, което расте бързо.

Уекснър, CEO от над 50 години, ще напусне поста на 14 май. Андрю Меслоу, главен изпълнителен директор на Bath & Body Works, ще застане начело.