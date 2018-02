Популярният в цял свят производител на електроника Sony влиза в бизнеса с таксиметрови услуги и споделени пътувания, предава Bloomberg. Японската компания ще създаде джойнт венчър с шест местни таксиметрови компании, които ще се изправят срещу световния лидер Uber, който вече води разговори с други фирми.

Главният изпълнителен директор на американската компания ще посети Япония, за да подчертае важността на таксиметровия пазар, който се оценява на около 16 милиарда долара. Базираната в Сан Франциско фирма не успя да получи парче от него заради строгите регулации, но сега води преговори с венчър с таксиметровата компания Daiichi Koutsu Sangyo Co.

Sony пък готви алианс с Checker Cab Group, Daiwa Motor Transportation Co., Hinomaru Kotsu Co., Kokusai Motorcars Co., Kotobuki Taxi Co. и Green Cab Co., който общо притежават около 10 000 автомобила в района на Токио. Технологичната компания ще разработи нужното приложение, зад което ще стои изкуствен интелект. Sony ще вгради и услуга за дигитални разплащания.

А към платформата ще могат да се присъединят и други компании.

Sony преживя тежък период, но в крайна сметка успя да се възстанови, след като реструктурира своя бизнес с потребителска техника и предрича рекордни приходи. Компанията няма опит в споделените пътувания, но отдавна използва изкуствен интелект за вътрешните си проекти. Тя притежава и финансово подразделение, което включва и застраховки на автомобили.