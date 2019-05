Доходите на руснаците ще намалеят за шеста поредна година през 2019 година, предвиждат експертите от московското Higher School of Economics (HSE) и руската Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), цитирани от The Moscow Times.

Самото Министерство на икономическото развитие предвижда тази година реалните доходи да обърнат тенденцията от последната пет години и най-накрая да нараснат - макар и с 1 процент. Методиката на изчисленията обаче бе критикувана като остаряла. Президентът Владимир Путин прави опити да повиши стандарта на живот на руснаците с амбициозна програма на стойност $390 милиарда.

Реалните доходи се сринаха в началото на 2019 г. и вероятността да се възстановят до края на годината е малка, казват икономистите.

"Правилото е просто: ако икономиката не расте, няма причина и доходите да се увеличават", казва Владимир Гимпелсон от HSЕ.

Междувременно се очаква нивото на бедност да се запази около 12,9 процента тази година.