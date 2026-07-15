Европейският съюз е внесъл рекордни количества втечнен природен газ (LNG) от руския арктически проект "Ямал" през първото полугодие на 2026 г. - точно когато блокът се готви напълно да спре покупките на руски газ от началото на следващата година.

Според неправителствената организация Urgewald, цитирана от Kyiv Independent, почти целият експорт на завода за периода януари-юни е бил насочен именно към ЕС.

Рекордни обеми преди затварянето на вратата

Европейски пристанища са приели 136 от общо 140 товара, изпратени от "Ямал" през първото полугодие - ръст от 16% спрямо същия период на 2025 г.

По данни на Urgewald количеството достига близо 9,97 милиона тона газ, а европейските страни са платили за него около 5,96 милиарда евро (6,82 милиарда долара). Основните получатели са Франция, Белгия и Испания.

За сравнение, само четири товара са отишли към Китай - близкия съюзник на Русия.

Reuters и Financial Times посочват близка цифра от 9,89 милиона тона за същия период. По данни на Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет вносът на арктически LNG от Русия в ЕС е достигнал 4,4 милиарда долара само за първите четири месеца на годината, а Институтът за енергийна икономика и финансов анализ отчита рекордния за тримесечие дял на Русия в европейските доставки на LNG през първото тримесечие.

Ускореният внос идва в контекста на приетия през януари 2026 г. поетапен план на ЕС за пълно спиране на руския газ. От 25 април 2026 г. вече е забранен вносът по краткосрочни договори, а от 1 януари 2027 г. в сила влиза пълна забрана и за доставките по дългосрочни контракти.

Според Европейската комисия ограничението от 2027 г. ще важи не само за товари с крайна дестинация ЕС - европейски компании няма да могат да търгуват или препродават руски LNG и на трети страни. Успоредно с това вносът на руски тръбопроводен газ в ЕС е нараснал със 7% на годишна база за периода януари-май, а общият внос на руски LNG - с 11%.

"През петата година от войната срещу Украйна ЕС продължава да подпомага арктическия сектор на Русия за втечнен газ", заяви Себастиан Ротерс от Urgewald, добавяйки, че средно на ден Европа е внасяла над 55 000 тона газ от "Ямал", докато Русия засилва ударите по украинската енергийна инфраструктура и цивилни обекти.