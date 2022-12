Анализаторите от Morgan Stanley повишиха прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на Китай за 2023 г. до 5,4%, от предишната прогноза от 5%. Те отбелязват, че бързото облекчаване на карантинните ограничения заради Covid и мерките за стимулиране ще подкрепи икономиката, пише Интерфакс.

Към края на първото тримесечие на 2023 г., икономическата активност в Китай и мобилността на населението може да се повишат до нивата от юни-юли 2022 г., според обзора на Morgan Stanley. В бъдеще растежът ще продължи, поради което активността в икономиката ще се върне на нивата отпреди Covid, прогнозират експертите.

Те предупреждават обаче за вероятността от краткосрочен спад на активността в Китай в самото начало на следващата година, поради високата заболеваемост от Covid в страната. А това ограничава както производството, така и потреблението. В същото време, според анализите, последствията за веригите за доставки ще бъдат много по-малки в сравнение с проблемите досега.

Освен това в началото на следващата година ще станат видими положителните резултати от вече предприетите от китайските власти мерки за подкрепа на икономиката, смятат анализаторите от Morgan Stanley.

"Виждаме, че китайските регулатори следват координирана политика за стимулиране на растежа на всички фронтове", отбелязва икономистът от Morgan Stanley Робин Син.

Експерти от други големи инвестиционни банки също подобряват прогнозите си за БВП на Китай за следващата година, пише Bloomberg.

Така, анализаторите от Australia & New Zealand Banking Group Ltd. повишиха прогнозата си за растеж на китайската икономика за 2023 г. до 5,4% от очакваните преди това 4,2%, а експерти от Nomura Holdings Inc. - до ръст на БВП от 4,8%, от предишния от 4,3%.