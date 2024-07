Пазарът на жилища в Гърция показа признаци на забавяне през второто тримесечие на годината, според последните данни. Те сочат 21,2% спад в броя на сделките с къщи и апартаменти, спрямо същия период на миналата година. Данните са на Register of Transfer Values at the General Secretariat of Information Systems на Министерството на финансите. Освен това стойността на транзакциите е спаднала с 14,1%, което е промяна в пазарната динамика.

Експерти от бранша отдават този спад на няколко фактора. Основна причина е приключването на програмата "My Home" (Моят дом), която преди това оказваше значителна подкрепа на жилищния пазар. Освен това много професионалисти в сектора твърдят, че цените на жилищата остават непосилно високи за голяма част от гръцките купувачи, което допълнително забавя пазарната активност.

Още през юни данни показаха, че жилищният пазар в Гърция е в затруднено положение, като инвестициите намаляват за трето поредно тримесечие. Неотдавнашното затягане на условията за получаване на Златна виза донесе и опасенията за потенциално намаляване на пазарната активност. Междувременно усилията се насочват към решаване на проблемите с ипотеките.

Инвестициите в жилища представляват едва 13-14% от общите инвестиции в страната, което е значителен спад от 36-42%, наблюдавани преди кризата от 2006-2008 г.

Невъзможността да се възобнови инвестиционният интерес към недвижимите имоти е обезпокоителна. В същото време гърците стават свидетели на покачване на цените на имотите.

Цените на апартаментите в Гърция са се повишили с 13,4% през 2023 г. Освен че ръстът продължава, той е и по-значителен от миналогодишния, като през 2022 г. той е бил от 11,9%, според данни на централната банка на страната Bank of Greece от април.

По данни на платформи за продажба средната продажна цена на жилища в Атика е 2 350 евро на квадратен метър през първото тримесечие на годината което означава ръст от 13,5%, в сравнение с 2 070 евро/кв.м. през същия период на миналата година.

Докато цените на недвижимите имоти продължават да се покачват без подобно увеличение на инвестиционния интерес, шансовете пазарът на недвижими имоти отново да започне низходящ цикъл се увеличават.

Гръцката статистика за движението на БВП през първото тримесечие показва, че от общите инвестиции, достигащи 7,37 милиарда евро, само 984 милиона евро (приблизително 13,34%) са за жилища.