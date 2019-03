На 9 март 2009 година се навършват 10 години от дъното, до което американски акции стигнаха по време на финансоата криза. Оттогава пазарите вървят уверено нагоре, и в зависимост от гледната точка, постигнаха най-дългият бичи пазар в историята на Съединените американски щати.

През тези 10 години индексът S&P 500 се покачи с 411 процента, а Dow Jones Industrial Average - с 413,2 процента. Nasdaq Composite обаче нарасна с повече - 570 процента, показват данните на FactSet, цитирани от MarketWatch. Тази разлика подчертава ясно колко важен бе технологичният сектор за бичия пазар.

Периодът бе доминиран от бързо растящи компании като Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc., и Google (Alphabet), често съкращавани като FAANG.

Да, Apple води всички компании в Dow, давайки на акционерите възвръщаемост от цели 1 373,7 процента след най-лошото от финансовата криза. Netflix пък е третата най-растяща акция в S&P 500, връщайки на инвеститорите 6 396,7 процента. Иначе казано, ако бяхте вложили $100 000 в акциите на компанията, днес щяхте да имате над $6 милиона.

Най-добро представяне:

Източник: FactSet/MarketWatch

Разбира се, не можем да благодарим само и единствено на технологичния сектор. А и HP Inc. е петата най-зле представяща се акция в S&P 500, изтривайки 23 процента за 10 години.

Но не можем да не отбележим, че това, което разделя най-добрите акции от останалите, е тяхната употреба на новите технологии, които им помогнаха в завземането на нови пазари и увеличаване на печалбата дори и в традиционни сектори, като търговията на дребно и здравословните грижи.

"Електронната търговия е тук от 90-те години, но именно през последното десетилетие всеки започна да пазарува в интернет", казва Дейвид Ръсел, вицепрезидент на TradeStation Securities. Акциите на Amazon се 9-тите най-добре представящи се в S&P 500.

Biotech е друг голям ясен победител, след като напредването на биомедицинските технологии и застаряването на населението по света създадоха търсене за технологии, предоставяни и от Abiomed, записала втория най-голям ръст в S&P 500.

Най-слабо представяне:

Източник: FactSet/MarketWatch

Ръсел посочва, че най-лесният начин да гледаме на най-лошо представящите се акции през последното десетилетие е като на реликви от първите години на новото хилядолетие, когато рекорди чупеха именно компаниите, които извличат природни ресурси. И виждаме, че сред петте най-зле представящи се акции, три са на такива компании: Devon, Mosaic и Apache.