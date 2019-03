Инвеститорите, които нямат търпение индустрията на канабис в Европа да започне да се конкурира с бумът в канадските акции, може би няма да чакат дълго, съдейки по дейността на инвестиционните банкери, пише Bloomberg.

Много компании насочват поглед към Европа. Canaccord Genuity, най-големият поемател на емисии на компании, свързани с канабиса, е назначил ръководител за европейското инвестиционно банкиране на канабис. През изминалата година френската банка Bryan Garnier & Co. започна да покрива канадския сектор чрез базиран в Париж анализатор. Jefferies Financial Group Inc. наскоро инициира покритие на на канабис акции в Северна Америка чрез базиран в Лондон анализатор.

Фирмите полагат основите за очаквано увеличение в продажбите на акции и сливания и придобивания, докато компаниите се възползват от нарастващото приемане на канабис в Европа, особено за медицински цели. Имаше "значителен" интерес от страна на медицинските компании за канабис за фондовите борси в Европа, заяви Тристан Гервайс, базираният в Лондон банкер Canaccord, който оглавява натиска на фирмата в региона.

"Много компании от цял ​​свят искат да привлекат капитал в Лондон", казва Герва. Неговото разбиране за пазара, базирано на опита му досега е, че има "огромен апетит от широк кръг инвеститори". Canaccord, базиран в Торонто, назначава Гервайс за ръководител на европейското инвестиционно банкиране на канабис през юли.

Малък пазар

Засега европейският пазар е на практика неинвестиционен за мениджърите на институционалните фондове. Най-големият играч при канабиса в региона е лондонският Sativa Investments с около 26,8 млн. паунда (33,6 млн. долара). Канада е категоричен лидер в световната канабис индустрията, пример е Canopy Growth Corp., с пазарна стойност от 16 млрд. долара, или повече от 7 млрд. долара на брой за Tilray и Aurora Cannabis.

Разбира се, може би е добре, че пазарът се развива по-бавно, отколкото в Канада, където марихуанат за развлечение бе легализирана през октомври, защото това може да означава, че регионът избягва пазарната лудост, която удари Северна Америка миналата есен.

Балонът, подобно на криптовалутите преди него, доведе до някои странни корпоративни събития, като компанията за наем на оборудване, която се опитва да се трансформира в производител на напитки, съдържащи марихуана. Инвеститорите бяха окуражени от признаци, че големите компании за храни и напитки започват да изследват канабиса,а пример за това са инвестициите на алкохолните компании Constellation Brands Inc. в Canopy Growth.

Въпреки това, компаниите в Европа започват да се позиционират, за да се възползват от интереса на инвеститорите към канабиса:

Листваната на Лондонската борса Spinnaker Opportunities, договори миналия месец да придобие Kanabo Research, която работи върху форумли за масло от канабис с медицинско приложеие.

Gour Medical, базирана в Париж компания, която произвежда лекарства за старещи домашни любимци, през последния месец набра средства, за да финансира преминаването към фокус изцяло върху медицинския канабис за животните.

StenoCare придоби публичен статут, като издаде акции за първи път в Дания през септември и сега планира да култивира медицински канабис.

По-голяма популярност

Видимостта на индустрията също се увеличава. Консултантската компания за канабис Hanway Associates ръководи нетуъркинг събития в Лондон и Париж за хора в бранша. Около 30 души се регистрираха за информация за събитията, когато те започнаха в средата на 2018 г., а сега са повече от 500, според съоснователя Аластер Мур.

Hanway също стои зад конференцията Cannabis Europa, която се проведе в Париж миналия месец и ще се състои и в Лондон през юни в Southbank Center на Темза. Canaccord Genuity е един от неговите партньори за събитието. Банкерите бяха сред първите, които се заинтересуваха от събитията в мрежата, взимайки предвид ситуацията в Канада, казва Мур.

"В началото идваха само малки финансови дружества, които наблюдаваха Канада", казва той. Сега това е смесица от фирми за професионални услуги, "много предприемачи и много финансисти, които търсят следващият голям бум."

За европейските компании няма да бъде лесно да настигнат компаниите от Канада. "Успехът няма да е лесен", казва Ричард Бересфорд, председател на базираната в Лондон адвокатска кантора McCarthy Denning. Фирмите ще трябва да заделят соридни суми за изследване ефикасността и безопасността на техните продукти, да проучат доставкитеи да бъдат наясно с регулаторните въпроси, както и да наемат "първокласни" консултанти, за да се повиши доверието им пред инвеститорите.

"Канадските производители на канабис са със значителна преднина спрямо американските и европейските компании", казва анализаторът на Seaport Global Securities Брет Хъндли. Tilray, Aurora и Canopy Growth вече се ориентират към в производство в Европа.

Спечелването на сърцата и умовете на инвестиционната общност ще бъде от съществено значение в Европа.

"Що се отнася до много инвеститори, медицинският канабис е опетнен както от връзката си с разбиранията на хората за наркотиците, така и от сравненията с бума на дотком балона и крипто-валутата", казва Бересфорд от Маккарти Денинг. "Времето ще покаже колко бързо ще изчезнат тези възприятия и ще станат налични по-големи обеми пари."