Технологичният гигант Apple ще инвестира поне още 6 милиарда долара в своя продукт за видеострийминг Apple TV+. Идеята е продуктът да се развие чрез създаването на собствени оригинални филми и шоу формати, пише CNBC. Целта е Apple да догони главните конкуренти в сферата - Netflix, HBO и Disney.

По рано от компанията заявиха, че се очаква стрийминг услугата, фокусирана върху оригинално съдържание, да стартира тази есен. Според нови данни обаче създателите на iPhone искат проектът да тръгне в близките 2 месеца, преди стартирането на Disney +, обявено за 12 ноември.

Преди старта на Apple TV+ обаче компанията иска да създаде достатъчно собствено съдържание, за да пробие в силно конкурентния пазар.

Гигантът също така продава Apple TV Channels (телевизионни канали) - свързана с Apple TV+ услуга, но всъщност отделен продукт. Той дава възможността на потребителите сами да се абонират поотделно за услуги като HBO и Showtime, както и да групират всичките тези услуги в едно телевизионно приложение.

От Apple не коментираха нищо покрай очакваната инвестиция.

Компанията разкри за услугата TV+ през месец март. Стана ясно, че се подготвят сериали, продуцирани от Стивън Спилбърг и Опра Уинфри. Въпреки това обаче фирмата не разкри нито кога услугата ще бъде факт, нито каква ще бъде цената за нея.

Според материал на Bloomberg от технологичната компания обмислят цена около 9,99 долара на месец за TV+, което е с 3 долара по-скъпо от заявената цена на Disney+.

В понеделник Apple пусна трейлър на сериала "The Morning Show" - драма с Дженифър Анистън и Рийз Уидърспун. Според информацията един епизод oт сериала струва по-скъпо от епизод от последния сезон на култовия сериал на HBO "Game of thrones". За сравнение - според данни на Variety епизод от последния сезон на "Game of thrones" е струвал около 15 милиона долара всеки.