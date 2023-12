В началото на зимния сезон в Банско отваря новият четиризвезден хотел Four Points by Sheraton Bansko, част от групата на Marriott International, съобщи TravelNews по информация от комплекса. Four Points by Sheraton влиза в бившия хотел "Стражите", който е напълно обновен и отговаря на най-новите съвременни стандарти.

"Four Points by Sheraton Bansko отваря след пълна реновация за целогодишна работа, като съчетава удобна локация в близост до начална станция на лифта и центъра на Банско, с обслужване на световно ниво", каза пред TravelNews Джордж Палис, генерален мениджър на комплекса. Хотелът отвори врати на 1 декември 2023 г. Хотелът разполага освен с два ресторанта (основен и "алпийски"), и с wellness център Serenity, фитнес и уникална зелена градина, достъпна само за гости. Към градината има изграден и външен басейн с топла вода.

Всички 160 стаи и апартаменти на практически новия хотел са напълно обновени, като повечето са с балкони и гледки към Пирин планина. Освен това, хотелът разполага с конферентен център за организиране на събития, семинари, конференции и други мероприятия. На паркинга към хотела има и зарядна станция за електрически автомобили.

Източник: marriott.com Бъдещият изглед на новия хотел Four Points

Това е втора международна хотелска верига, която влиза в Банско, след дългогодишното присъствие на "Кемпински", която управлява петзвездния хотел "Кемпински Гранд Арена Банско".

Международната хотелска верига Four Points by Sheraton влезе през изминалото лято и в Слънчев бряг. Бившият хотел "Глобус" беше изцяло реновиран и вече носи името Four Points by Sheraton Sunny Beach, като запази своята категория от 4 звезди.

Веригата Four Points by Sheraton присъства в общо 207 хотела по света. Тя е насочена към привличане на бизнес и ваканционни туристи.

Веригата е част от световния гигант Marriott International, който се очаква да открие първия си хотел у нас през 2024 г. под едноименния бранд - Marriott Sofia. Групата управлява 30 хотелски бранда и 8700 обекта в 139 страни. Основана е през 1927 г. във Вашингтон, САЩ. Част от нея са престижните марки: The Ritz Carlton, St. Regis, JW Marriott, W Hotels, Le Meridien, Design hotels и други.