Представителите на международните банки говорят публично за това как щетите над бизнеса, вследствие на руската агресия над Украйнада бъдат ограничени. Насаме обаче обсъждат шансовете за ядрен конфликт.

Вчера Goldman Sachs Group свърза клиентите си по телефона с Алекс Йънгър, който е бивш шеф на британската разузнавателна служба МИ-6, а днес е съветник на гиганта от Wall Street.

"Това е първият след повече от 30 години, когато заплахата от ядрен конфликт е реална", заяви той пред Bloomberg.

Случващото се в Украйна е пример за това как банковият свят се сблъсква с една непозната територия. През последните месеци на предупреждения и разчитане на различни сценарии, днес руските танкове, пресичащи украинската границата, карат банкерите да се карат.

Гиганти като Deutsche Bank и Commerzbank бяха нетърпеливи да съобщят, че пряката им финансова експозиция към Русия е "добре сдържана" и "управляема". И те имат право: само френската Societe Generale, италианската UniCredit и австрийската Raiffeisen Bank International имат значително присъствие в Русия.

Но косвените разходи от новия пакет от санкции, идващи от Белия дом, от Лондон и от Брюксел са много по-тежки в количествено измерение.

На 24 февруари 2022 година руската военна инвазия Украйна започна и акциите на европейските банки паднаха най-много от началото на пандемията. И това е съвсем нормално - инвеститорите просто претеглиха рисковете за по-широката икономика и за търговските и частни операции на финансовата индустрия.

Според цитиран от Bloomberg адвокат, който работи с много големи финансови институции, "банките са били подложени на спешни картографски упражнения, за да се опитат да изработят своята търговска експозиция към контрагенти, подкрепени с руски пари".

UBS Group предприе бързо ограничаване на експозицията си към руски активи в още в първия ден на военния конфликт, предизвиквайки искания за моментални изплащания на маржовете на някои свои клиенти, които използват руски облигации като обезпечение.

Банките и финансовите институции на Wall Street също не са "имунизирани". JPMorgan Chase & Co., Citigroup и Bank of New York Mellon вече пренареждат и прехвърлят огромни суми в различни сметки по целия свят, което де факто ги превръща в налагащи санкции, дори и да не искат.

"Дори и да нямате директно санкционирана руска банка като клиент, не сте напълно сигурни дали транзакцията, която предавате, ще мине през руска банка", казва Ерик Ли, който е ръководител на транзакционно банкиране в Coalition Greenwich.

"Веригата е много сложна", допълва банкерът.

Русия не е Иран, Северна Корея или Венецуела, с техните ограничени или почти нулеви връзки с глобалния бизнес. И затова банките трябва да проучат безбройните капани, в които могат да попаднат, вследствие на изолирането на една огромна финансова система, каквато е руската. Или към богатата група от олигарси, обогатили се неимоверно под управлението на руския президент Владимир Путин.

Банките са изправени и пред огромен геополитически риск. Русия е ядрена държава, а Путин вече предприе стъпки, познати ни от ерата на Студената война, като се похвали с военния си арсенал по време на публична реч.

Независимо от всичко обаче, накрая отново стигаме до Швейцария. Швейцарските частни банки са основна дестинация за руските пари. Така че, много неща зависят именно от действията на швейцарските банкери.