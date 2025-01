Новата година често носи свежа пазарна перспектива, тъй като се налага чувството "да се остави назад старото и да се започне с нещо ново". Ето поглед към това как някои основни класове активи могат да се представят към 2025 година:

Криптовалути

Новоизбраният президент Доналд Тръмп подкрепя крипто повече от президента Джо Байдън, повишавайки цените на цифрови активи като биткойн, етериум и XRP.

Източник: iStock

Инвестиционните консултанти все още не са склонни да разпределят криптовалути в клиентски акаунти поради трудности при оценяването на активите, както и опасения за балон.

Въпреки това инвеститорите на дребно остават ентусиазирани. Геополитическото напрежение може да засили интереса.

"Криптовалутата е донякъде ликвидно средство за съхранение на стойност, когато гражданите на една страна загубят вяра в своята суверенна фиатна валута и искат да запазят стойността си", казва Джейсън ДеЛоренцо, основател и собственик на Ad Deum Funds в Шантили, Вирджиния.

"Доналд Тръмп и неговият нов избран председател на SEC, Пол Аткинс, изглежда искат да работят с крипто общността, което би отворило по-широко търсене от страна на американците", добавя ДеЛоренцо.

Въпреки това, настоящите нива на търговия (биткойн засенчи границата от $100 000 в началото на декември) може да представляват възможност за притежателите на криптовалута да излязат от позициите си при върхове.

"На тези нива бих внимавал да инвестирам в чисто спекулативен актив като крипто", казва ДеЛоренцо.

Акции на изкуствен интелект

Много от най-добре представилите се през 2024 г. в S&P 500 са свързани с изкуствения интелект или AI. Технологични компании като Palantir Technologies Inc. (тикер: PLTR), Nvidia Corp. (NVDA) и Broadcom Inc. (AVGO) се разраснаха бързо поради фокуса си върху системи и приложения с изкуствен интелект.

Печалбите на тези компании се очаква да растат със силни двуцифрени темпове. Това продължава да привлича институционални инвеститори.

Въпреки това, подобно на криптовалутите, има причина да бъдете предпазливи относно потенциален AI балон или поне да сте подготвени за отдръпване преди следващия възходящ тренд.

"ИИ е следващата най-голяма технологична революция. Тя ще направи някои кариери остарели, докато създава нови и различни на тяхно място", казва ДеЛоренцо.

"Исторически погледнато, когато се идентифицира нова технология, се образува балон като спекулации и мечти за това, което може да бъде, засенчват пречките за достигане до там", добавя той.

В тези случаи, казва той, купуването на спад може да бъде разумен подход.

Източник: iStock

Фармацевтични акции

Важна инвестиционна тема през първата половина на 2024 г. беше възходът на производителите на лекарства против затлъстяване. Novo Nordisk A/S (NVO) и Eli Lilly & Co. (LLY) бяха сред най-добре представилите се, но други области на индустрията остават обещаващи, тъй като тези две акции са правилни.

Фредерик Карие, базиран в Лондон съпредседател на Консултативния комитет за глобално портфолио на RBC Wealth Management, казва, че "сивата вълна" на нарастващото възрастно население предвещава добро за фармацевтичната индустрия.

В доклад от декември, озаглавен "The Unstoppables", Карие и съавтор Джим Олуърт написаха: "Разходите за грижата за този бързо развиващ се сегмент, който вече не носи приходи, е проблем, който отчаяно търси решение."

В доклада авторите цитират оценка на Асоциацията на Алцхаймер, че през 2024 г. разходите за здравеопазване в САЩ за хора на възраст 65 и повече години, страдащи от болестта на Алцхаймер, ще достигнат 360 милиарда долара. Това е колкото онкологичните и кардиологичните грижи взети заедно.

Като се имат предвид високите разходи за домакинствата, както и за правителствата, и като се има предвид, че много хора прекарват значителна част от по-късните си години в борба с хронични заболявания, наложително е учените да се съсредоточат върху увеличаването на броя на здравите години в напреднала възраст, казва Карие.

Биотехнологичните компании, които се фокусират върху условия с незадоволени нужди и които могат да извършват строги клинични изпитвания, "вероятно ще се възползват от тази тема", казва тя.

Финансови акции

Финансовият сектор на S&P е сред най-добре представилите се през 2024 г., като по-голямата част от акциите отбелязват печалби от началото на годината. Трите най-тежко претеглени акции, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B), JP Morgan Chase & Co. (JPM) и Visa Inc. (V) са нагоре с 20% или повече.

"Една от най-популярните сделки на Тръмп беше да купува финансови акции заради обещанието му да намали регулациите", казва ДеЛоренцо. "Въпреки това, частният и публичният дълг са на най-високите си нива и това може да натежи на банковите резерви."

Инвеститорите може да искат да продължат предпазливо с финансите в този момент, казва той, особено в дългосрочен инвестиционен портфейл, въпреки че може да има краткосрочни възможности за сделки.

Енергийни акции

Инвеститорите обикновено свързват акциите от петрол и газ с енергийния сектор и това е правилно. Behemoths Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) са най-големите компании в сектора, чиито приходи до голяма степен произтичат от изкопаеми горива.

Инвеститорите обаче трябва да започнат да търсят възобновяеми източници на енергия, казва Карие.

В своя доклад "The Unstoppables" Carrier и Allworth пишат: "Според нас възобновяемите енергийни източници ще станат доминиращият източник на енергия".

Правителствените субсидии, започнали преди две десетилетия, доведоха до бързо инсталиране на вятърни паркове, слънчеви колектори и съоръжения за съхранение на енергия, които намалиха цената на възобновяемата енергия, добавиха те.

Тези проекти, които сега се изграждат без субсидии, могат да означават, че възобновяемата енергия е най-евтиният източник на енергия в много страни.

"Въпреки че бъдещата администрация на Тръмп дава приоритет на производството на изкопаеми горива в САЩ, приемането на възобновяеми енергийни източници почти със сигурност ще продължи, според нас, благодарение на поразителните предимства в разходите", се казва в доклада на RBC.

Идеите за инвестиране, добавя Карие, включват производители на съоръжения за възобновяема енергия и доставчици на решения за съхранение на енергия и интелигентни мрежи.

Източник: iStock

Китайски акции

Заплахата от мита на САЩ срещу произведените в Китай стоки не е единственият фактор, който изпрати iShares China Large-Cap ETF (FXI) рязко надолу (след кратък скок) през декември. Продажбите на дребно в страната са намалели, което предполага, че потребителите изпитват затруднения.

Пекин въведе мерки за икономически стимули, но анализаторите все повече казват, че може да са необходими по-стабилни действия.

В доклад, публикуван на 12 декември, Лиз Йънг Томас, ръководител на инвестиционната стратегия в SoFi, пише, че голяма част от лошите новини за китайските акции вече са оценени.

"Бавният растеж на Китай може да накара страната да обяви повече стимули през 2025 г. и да представи възможност за покачване", пише тя.

Тя добави, че плановете на Тръмп да ограничи търговията с Китай, както и по-големият риск от мудна икономика, може да променят последиците за Китай.

"Но при липса на промяна в инвестиционната или макросредата, намираме тези джобове на пазара за убедителни", пише тя, имайки предвид Китай, както и други сектори и видове инвестиции.

Акции на европейския развит пазар

През последното десетилетие европейските индекси се представиха значително по-слабо от американските акции, което се дължи в не малка степен на базираните в САЩ големи технологични акции, които доминираха пазара.

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) възвръща 5,1% за 10-годишен период към 30 ноември спрямо възвръщаемостта на Vanguard S&P 500 ETF (VOO) от 13,3%.

В изследователски доклад от 13 декември анализаторите на Bank of America казаха, че претеглят швейцарския пазар на акции, като се позоваха на отбранителния му характер в момент, когато очакват глобално икономическо забавяне.

"Понижаваме Германия до поднормено тегло след неотдавнашния пробег и вдигаме Обединеното кралство до пазарно тегло след изразено слабо представяне", пишат анализатори.

Те също така претеглиха под Италия и Испания, като се има предвид връзката им с банките, която очакват да избледнее поради по-ниската доходност на облигациите, тъй като инвеститорите изискват по-високи премии, за да поемат активи с по-висок риск.

Инвеститорите може да искат да внимават с европейските акции през 2025 г.

"И Европа, и Азия навлизат в икономически сътресения", казва ДеЛоренцо. "Те навлизат във фази на рецесия и дефлация на своите икономики преди Америка."

Източник: iStock

Отбранителни акции

Растежът беше основната инвестиционна тема през последното десетилетие, но защитните акции може да изглеждат добре, ако пазарът се обърне на юг.

Обикновено отбранителните сектори включват комунални услуги, потребителски стоки и телекомуникации, всички от които са склонни да виждат стабилни потоци от приходи, дори в условията на икономически спад. Здравеопазването също има някои характеристики на защита, въпреки че бързият темп на развитие на медицинските технологии също може да доведе до растеж.

Въпреки лошото представяне, инвеститорите не трябва да изоставят по-дефанзивните сектори на пазара, казва Клиф Ходж, главен инвестиционен директор и партньор в Cornerstone Wealth в Хънтърсвил, Северна Каролина.

"Много от тези компании имат силни баланси и биха могли да издържат сравнително добре по време на по-широка пазарна корекция", казва той.

Например, добавя той, някои от тези сектори, като здравеопазване и комунални услуги, могат да бъдат скрит начин за излагане на AI, тъй като тези технологии се разширяват и започват да облагодетелстват по-широки части на икономиката.

Пример за това е базираната в Тексас комунална компания Vistra Corp. (VST), която е възвърнала повече от 240% година до момента. Този растеж е стимулиран от оптимизма относно потенциала на компанията да се възползва от търсенето на електроенергия за захранване на AI центрове за данни.

Високодоходни облигации

Високата доходност звучи страхотно, но често идва с допълнителен риск. Високодоходните облигации са тези, които агенциите за рейтинг на облигации считат за изложени на по-голям риск от неизпълнение в сравнение с облигациите с инвестиционен клас.

Разликата тук е, че облигациите с висока доходност се емитират от капиталоемки компании с голямо дългово натоварване, финансово затруднени компании или стартиращи фирми с малко опит в обслужването на дълга.

За инвеститорите, които разбират рисковете, високодоходните облигации могат да предложат възможност. Например, тези, които не искат да преминат през потенциално трудния процес на избор на отделни облигации, могат да закупят ETF като iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

"Икономическият растеж в САЩ остава стабилен и повечето компании са свършили добра работа, като се грижат за краткосрочните падежи", казва Атул Бхатия, портфейлен стратег с фиксиран доход в RBC Wealth Management в Минеаполис. "За тези, които се нуждаят от набиране на средства, ръстът на частното кредитиране засили конкуренцията между кредиторите в полза на кредитополучателите. Като цяло, има добър набор от попътни ветрове за сектора."

Той обаче отбелязва, че инвеститорите трябва да бъдат малко предпазливи.

"Основната грижа е оценката", казва Бхатия. "Както повечето рискови активи, облигациите с висока доходност са скъпи. Солидната кредитна работа винаги е ключът към сектора, но при тези цени има много малко поле за грешка."

10-годишни държавни облигации

10-годишната съкровищница на САЩ се счита за заместител на безрисковия лихвен процент. Това е така, защото е подкрепено от правителството на САЩ и се смята, че има много малък риск от неизпълнение.

Въпреки това, 10-годишният, подобно на други дългови инструменти, е изправен пред лихвен риск, тъй като промените в пазарните лихвени проценти могат да повлияят на цената му.

Освен това рискът от инфлация може да подкопае покупателната способност на неговите фиксирани лихвени плащания с течение на времето.

"Няма съмнение, че облигациите имаха трудности през последните няколко години, но те са важна част от широко диверсифицирано портфолио", казва Ходж. "С оценките на пазара на акции близо до най-високите стойности за всички времена, висококачествените облигации предлагат завладяваща възможност за печалба и риск."

"Инвеститорите все още могат да спечелят солиден купон с потенциал за поскъпване, ако икономиката се разпръсне; на инвеститорите се плаща да чакат и може да видят значително поскъпване през следващите няколко години", добавя той.

Доходността на 10-годишните държавни облигации скочи на 18 декември, след като Федералният резерв заяви, че очаква само две намаления на лихвите през 2025 г., по-малко от очакваното преди.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.