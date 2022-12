Какво може да бъде по-добро за един турист от една високоскоростна железопътна мрежа? Три или четири конкурента, които не само ще подобрят услугата, но може да намалят цените.

Със сигурност подобно нещо се очаква от най-новата компания, навлязла в Испания - iryo за които вече има доста търсене. С пристигането на iryo вече има три официални конкурента, с четири конкуриращи дъщерни компании, което прави Испания първата страна в Европа, която има толкова много високоскоростни жп опции.

Iryo е собственост на няколко големи играчи: италианския държавен железопътен оператор Trenitalia, испанската инфраструктурна компания Globalvia и испанската авиокомпания Air Nostrum.

Trenitalia вече работи с не по-малко от 20 влака в Испания - Frecciarossa или "червена стрела", които могат да развият скорост който може да се движи със скорост над 300 км.в час. Високоскоростният железопътен проект на Италия е толкова успешен, че изигра роля в унищожаването на националната авиокомпания.

Iryo стартира предлагането на железопътни превози между Мадрид, Барселона и Сарагоса. Очакват се още маршрути през 2023 г.: връзки до Севиля, Малага, Кордоба и Антекера и други.

Цените за билетите пътуване от Барселона до Мадрид започват от едва €18. Пътуването трае около 2 часа и 45 минути. Шофирането между двата града ще отнеме над шест часа, а обикновено билетите за този маршрут са около €50.

Влаковете предлагат четири класи на пътуване, наречени Inicial, Singular, Singular Only You и Infinita. Три от тях са подходящи за бизнес пътници, се казва в изявление на компанията, но всички седалки ще имат USB и стандартни електрически контакти, индивидуални подлакътници и безплатен 5G Wi-Fi.

Бордовото меню, Haezea (което означава "вятър" на баски език), ще бъде пълно със сезонни съставки и "здравословни опции", приготвени на място, казва компанията.

По думите на Ник Брукс, генерален секретар на Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe (ALLRAIL ) комерсиално управляваните услуги с отворен достъп iryo правят железопътния транспорт на дълги разстояния по-привлекателен и отвличат пътниците от не толкова устойчиви видове транспорт, а именно авиокомпаниите и автомобилите.

Групата призовава за "конкуренция между различните оператори по всички високоскоростни железопътни маршрути в Европа" и заяви, че компании като iryo са "бъдещето пътническия железопътен транспорт".