Най-важното качество за инвеститорите е търпението. Историята сочи, че ако са го притежавали и са инвестирали дългосрочно, всички участници на фондовите пазари са щели да бъдат на печалба, поне на база на историческото представяне.

В този ред на мисли от изданието InvestorPlace правят списък с девет компании, които могат да се окажат удачен избор за инвеститорите през следващото десетилетие. Ето и кои са техните избраници:

Amazon (AMZN)

Макар и Amazon да гони пазарна капитализация от 1 трилион долара, компанията е с толкова голям и широко диверсифициран бизнес, че е трудно да се определи до колко могат да стигнат акциите й през следващите години.

Много експерти говорят за пазарна оценка от 2 трилиона долара, което ако се случи, би осигурило сериозна доходност за инвеститорите (от над 100% на база на последните цени на книжата на онлайн търговеца).

Компанията притежава различни бизнеси с висок потенциал за ръст, като например - този свързан с облачните технологии и самостоятелно генериращ доход от над 1 милиард долара на година.

Услугата Amazon Prime например, се отличава с над 100 милиона абоната, които плащат 99 долара годишно.

Apple (AAPL)

Много се говори за упадък и забавяне в бизнеса на Apple. Истината обаче е, че компанията разполага с ресурс и достатъчно лоялна маса от потребители, които да й позволят да създава и продава продукти, които ще се търсят силно още десетилетия наред.

И докато бъдещите продукти на Apple са далеч по-малко известни, това което е доста сигурно е, че компанията ще продължи да генерира огромни количества парични потоци, които да облагодетелстват инвеститорите, за тяхното търпение и лоялност.

Именно благодарение на тази лоялност, компанията стана първата достигнала до пазарна оценка от 1 трилион долара през изминалата година. В момента тя е една от четирите компании, които се борят отново да достигнат тази критична пазарна капитализация.

Понастоящем Apple преобразува 71.7% от своята EBITDA, в свободен паричен поток, което е доста близко до 77.7-те процента от конвертиращия коефициент на Amazon - компания, известна с това, че върши идеална работа.

Berkshire Hathaway (BRK.B)

Уорън Бъфет е на 88 години. В крайна сметка той ще излезе от играта. Аргументът е, че отпътуването му ще създаде паника, която ще изпрати акциите на Berkshire Hathaway надолу. Но ситуацията може и да е напълно различна.

Бизнесът - било то огромна холдингова компания като тази на Бъфет, или нещо много по-малко грандиозно - се оценяват чрез изчисляване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци. А те са значителни за Berkshire Hathaway.

Така че едва ли би следвало книжата на компанията да отбележат кой знае какъв спад. А всяко понижение, може да дава добра възможност за покупка на акциите на фонда с хоризонт следващото десетилетие.

Трябва да гледате на стойнотста на Berkshire Hathaway като сумарна стойност на притежаваните от нея активи, ако бъдат продадени на търг.

Ulta Beauty (ULTA)

Търговията на дребно е в процес на свободно падане, но все пак базираната в Илинойс компания Ulta Beauty е заета да развива своята мрежа от магазини - които понастоящем са 974 - и растат със 100 на година.

Компанията се очаква да изгради през следващото десетилетие 1 700 магазина.

Бизнес моделът на Ulta осигурява пазаруване на продукти за красота, в сектор където нито една компания не контролира голяма част от пазара. В действителност, Ulta контролира едва 4% от пазара за красота на САЩ в размер на 127 млрд. долара, въпреки че има почти 5 млрд. долара годишен приход.

С нарастването на потребителското доверие, Ulta има добър шанс през следващото десетилетие да увеличи пазарния си дял. Акциите на ULTA може и да са скъпи, при финансова оценка от 30 пъти печалбата си, но това е цената, която плащате, за да притежавате най-доброто, смятат експертите от InvestorPlace.

Sherwin-Williams (SHW)

Ulta Beauty помага на жените и техните нужди за красота, а Sherwin-Williams прави същото за недвижимите имоти.

Какво е това, което специалистите по недвижими имоти предлагат да направите, когато продавате дома си? Да го освежите. Това е най-рентабилното подобрение, което можете да направите, за да продадете имота си на по-добра цена.

Sherwin-Williams първоначално се опита да закупи мексиканска компания за бои Comex през 2014 г., но беше победена от PPG Industries. Повече от две години по-късно компанията е на път да приключи придобиването на The Valspar Corp, което ще подобри позицията й извън пределите на Северна Америка.

През последното десетилетие SHW е постигнала възвръщаемост от над 560%, значително по-голяма от ръста със 190% в широкия щатски индекс S&P 500 през същия период.

Ако някоя акция може да повтори представянето си през следващото десетилетие, то тази компании е в списъка, според експертите от щатското издание

Five Below (FIVE)

Веригата за детски дрехи Five Below видя почти двойно увеличение в цената на акциите си през изминалата година. Това се случи в среда, в която много търговци на дрехи излязоха от бизнеса.

Five Below има план за увеличаване на приходите и печалбата си с 28% всяка година за следващите пет години. През 2019 г. се очаква приходите и печалбата да нараснат съответно с 22% и 48.6% до 1.56 млрд. долара и 2.66 щ.д. на акция.

Five Below очаква да продължи отварянето на нови магазини, като в някакъв момент в бъдеще ще достигне 2000 магазина в САЩ, според плановете на компанията.

Въпреки че изглежда като амбициозна цел, като се има предвид колко магазина се затварят в наши дни, Five Below има много талантлив мениджърски екип, ръководен от изпълнителния директор Джоел Андерсън, чиято предишна работа бе изпълнителен директор на Walmart.com.

При цени от 5 долара или по-малко, Five Below предлага концепция, която е уникална за тийнейджърите и клиентите в тийнейджърска възраст. И следва да донесе много възвръщаемост през следващите 10 години.

Cracker Barrel (CBRL)

През последното десетилетие акциите на Cracker Barrel Old Country Store са донесли на инвеститорите възвръщаемост повече от два пъти тази на широкия щатски индекс S&P 500. Това, благодарение на същественото подобрение на резултатите й.

Възвращаемостта на инвестирания капитал през 2006 г. е 8%, а днес е 27%, което е доста над средното за ресторантьорската индустрия от 13%.

Уникалната концепция на компанията генерира около 80% от приходите си от ресторантите си, а останалите 20% от магазина за търговия на дребно. Средният търговски обект на компанията носи приходи от 4.6 милиона долара.

Cracker Barrel се отличава със силно женско присъствие във висшия мениджмънт, което се очаква да облагодетелства инвеститорите и акционерите.

ResMed (RMD)

Кой да знае, че сънната апнея ще се отплати толкова добре?

ResMed Inc. произвежда медицински изделия и осигурява облачни софтуерни решения за лечение и управление на сънната апнея и хронична обструктивната белодробна болест (ХОББ).

Лекувайки 2 милиона пациенти дневно, ResMed е станала изключително добра в намаляването на разходите за здравеопазване чрез минимизиране на ефектите от хроничните заболявания.

Добрият бизнес прави и пести пари на хора и компании. ResMed прави и двете. През последното десетилетие, ResMed е предоставила годишна възвращаемост на акционерите от 16.98%, много над тази на S&P 500.

Според едно скорошно проучване, 26% от възрастните имат сънна апнея - разстройство, което може да предизвика хаос върху сърцето на човек. ResMed има възможности за растеж на бизнеса си към Латинска Америка, Източна Европа и Китай и Индия - все огромни пазари, които ще задържат компанията с добри перспективи през следващото десетилетие и дори и след това.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции.