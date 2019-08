Сигурно си мислите, че финансовите пазари са запазено място само за хора с "бели якички"? И ще сгрешите... На финансовите пазари има място за всички, а развитието на индустрията, ги направи по-лесно достъпни от всякога.

И не е необходимо да имате магистърска степен по финанси, за да сте успешни. Трябва, обаче, да направите няколко неща - правилно да определите рисковия си профил (степента на риск, който сте склонни да поемете) и инвестиционните цели (очаквана доходност); да си направите стратегия и план за търговия; дисциплинирано и целенасочено да се придържате към тях. Ако смятате, че не можете да се справите някъде по този път пък, може просто да се доверите на професионалисти, които да направят това вместо вас.

Разбира се, обратното също е в сила - не бива да подценявате финансовите пазари и необходимостта да имате основни финансови познания, относно това как работят те и какво можете да очаквате на тях.

Защо да инвестирате на финансовите пазари?

"Никога няма да достигнете до финансов успех и финансова независимост, ако държите средствата си в банкова сметка, или в държавни облигации, или друг род продукти с фиксиран доход. Този тип сметки често носят доходност от под 1%. Вместо това трябва да гледате към фондовия пазар, който е с историческа норма на възвръщаемост от 10% от 20-те години на миналия век", съветва експертът Рик Еделман*.

Финансовите пазари, най-общо могат да се определят, като необходимото средство, не само да поддържате покупателната сила на парите си (защита от инфлацията), но и да реализирате ръст на спестяванията си и да си подсигурите нормални старини. Разбира се, това трябва да правите напълно съзнателно, целенасочено и с идентифицирането на всички рискове, които съпътстват тези пазари - тоест по един професионален начин!

И още един пример, инфлация от 3% годишно (каквато е тази у нас в момента) ще изяде половината от покупателната способност на спестяванията ви, при това само за 24 години! Казано по друг начин спестявания от 100 000 лева, биха купували това, което купуват сега 50 000 лева, след посочения период от 24 години.

Ето и няколко причини защо не е необходимо да сте експерт за да инвестирате успешно на финансовите пазари:

Фондовият пазар е по-достъпен от всякога

Противно на очакванията на повечето хора фондовите пазари не са страшни и не са поле за изява само за професионалисти. Термини като съотношение цена-печалба, счетоводна стойност, дълг към собствен капитал и др. могат да звучат помпозно, но на практика са много логични и лесни за разбиране (ако положите малко усилия, за да ги осмислите).

В допълнение, инвестиционната общност прави всичко възможно, за да улесни максимално целия инвестиционен процес, както и да повиши инвестиционната култура на клиентите си.

Можете да се възползвате от безплатни консултации и обучения, онлайн-превод на средства, 24-часова поддръжка, интернет-откриване на сметки и хиляди други удобства. Всичко, което трябва да направите, е просто да вземете решение и да стартирате инвестиционния процес. А това можете да направите и от удобното си канапе в хола.

И все пак, имайте предвид, че не бива да подхождате лекомислено към пазарите!

Много от инвеститорите си мислят, че са по-умни от финансовите експерти и дори, че могат да "надхитрят" пазара. И често някои от тях дори успяват... Истината обаче е, че статистиката не е на страната на масовия индивидуален инвеститор.

Индивидуалните инвеститори са доказали в годините, че се справят зле, когато инвестират самостоятелно и се съпоставят с пазарните индекси. Както може да се види от графиката по-дол, в дългосрочен план (за периода между 1998 и 2017 година), средната годишна възвръщаемост на инвеститорите е "трагична", според данни на J.P Morgan Asset Management.

По-точно - средният инвеститор е реализирал годишна доходност от едва 2.6%, което е почти в дъното на класацията, сред разглежданите активи и само малко над инфлацията от 2.1%, за този период. Дори по-консервативен микс между акции и облигации (в съотношение 40 към 60%), или само облигации, са се представяли близо два пъти по-добре от средните инвеститори.

**Данни: J.P Morgan Asset Management

Къде основно грешат индивидуалните инвеститори?

Психологически фактори допринасят за половината от причините предопределящи провала на инвеститорите. Основните от тях са свързани със:

Страх от загуба: Страхът от загуба и паническите продажби сред инвеститорите води до изтегляне на капитала, често във възможно най-неподходящия момент.

Късогледство: Вземане на решение за част от портфейла, без да се вземе предвид ефекта върху целия портфейл.

Закостенялост: Фокус върху това, което се е случвало преди, при липса на гъвкавост към новата променена среда.

Липса на диверсификация: Неправилно възприятие, че сте диверсифицирани, докато всъщност сте инвестирали във взаимно-свързани активи.

Следване на тълпата: Следвате "стадото", което води до "покупки високо и продажби ниско", или напълно обратното на това, което трябва да правите, за да сте успешни в инвестирането.

Страх от инвестиции, поради минали загуби: Често инвеститорите не предприемат необходимите, или правилни действия, заради това, че са се проваляли в миналото.

Медийно въздействие: Медиите често имат сериозен ефект върху инвестиционните решения на инвеститорите, а това нерядко води до неправилни, или емоционални решения.

Краен оптимизъм или песимизъм: Както се казва крайностите никога не са добро решение. В инвестирането на финансовите пазари крайният оптимизъм, или песимизъм, могат да са особено опасни за инвеститорите.

Разбира се, пред индивидуалните инвеститори има още един начин за достъп до финансовите пазари - и той включва да се доверят на професионалистите. Това, което е важно в този случай е да попаднете на консултанти, които правилно ще определят рисковия ви профил и инвестиционни цели и ще ви предложат продукт, който в най-голяма степен отговаря на тях.

Aĸo мaтepиaлът ви e дoпaднaл и иcĸaтe дa пoтъpcитe aлтepнaтиви зa cвoитe cпecтявaния - вижтe ĸaĸ мoжeтe дa гo нaпpaвитe чpeз инвecтиции в ДФ "Koмпac Глoбъл Tpeндc".

СОМРАЅЅ ІNVЕЅТ - Tвoят личeн Инвecтициoнeн cъвeтниĸ.

Koмпac Инвecт AД e лицeнзиpaнo yпpaвлявaщo дpyжecтвo oт Koмиcия пo Финaнcoв Haдзop oт 2006 гoдинa

Baжнa инфopмaция: Трябва да имaтe пpeдвид, чe cтoйнocттa нa дялoвeтe и дoxoдът oт тяx мoжe дa ce пoнижaт, нe ce гapaнтиpaт пeчaлби и cъщecтвyвa pиcĸ дa нe възcтaнoвитe пълният paзмep нa влoжeнитe cpeдcтвa. Peзyлтaтитe нa дeйнocттa в минaлoтo нe ca нaдeждeн пoĸaзaтeл зa бъдeщи peзyлтaти, цeнитe нa дялoвeтe и тяxнaтa дoxoднocт мoгaт дa нaмaлeят, ĸaĸтo и дa ce yвeличaт, и e възмoжнo инвecтитopитe дa нe пoлyчaт cyмaтa, ĸoятo ca инвecтиpaли пъpвoнaчaлнo. He ce гapaнтиpaт пeчaлби. Инвecтициитe нe ca гapaнтиpaни oт гapaнциoнeн фoнд, cъздaдeн oт дъpжaвa или дpyгa фopмa нa гapaнция. Πpocпeĸтът и дoĸyмeнтът c ĸлючoвa инфopмaция зa инвecтитopa мoгaт дa бъдaт пoлyчeни нa xapтиeн и/или eлeĸтpoнeн нocитeл нa бългapcĸи eзиĸ в oфиca нa yпpaвлявaщoтo дpyжecтвo нa aдpec: гp.Coфия, yл. Гeopг Baшингтoн № 19, eт. 2 вceĸи paбoтeн дeн oт 9 дo 17 ч. и нa интepнeт cтpaницaтa нa УД "Koмпac Инвecт" AД

* Рик Еделман е основател и изпълнителен директор на Edelman Financial Services, една от водещите финансово консултантски компании в САЩ и автор на книгата "Истината за вашето бъдеще: Паричният наръчник, от който се нуждаете сега, по-късно и много по-късно". (The Truth About Your Future: The Money Guide You Need Now, Later, and Much Later).

** АДСИЦ - дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо основно в имоти; 60/40 - портфейл съставен от 60% акции и 40% облигации; 40/60 - портфейл съставен от 40% акции и 60% облигации; EAFE - включва пазари от Европа, Австралия и Близкия Изток.

***Maтepиaлът e c oбразователен xapaĸтep и нe e cъвeт зa пoĸyпĸa, или пpoдaжбa нa финaнcoви aĸтиви. Tъpгoвиятa нa фoндoвитe пaзapи, мoжe дa e изĸлючитeлнa pиcĸoвa и дa нocи нe caмo пeчaлби, нo и cepиoзни зaгyби нa инвecтитopитe. Убeдeтe ce, чe cтe нaпълнo зaпoзнaти c вcичĸи pиcĸoвe, пpeди дa peшитe дa инвecтиpaтe нa финaнcoвитe пaзapи. Πpи възмoжнocт би билo дoбpe дa ce ĸoнcyлтиpaтe и cъc cepтифициpaни финaнcoви ĸoнcyлтaнти.