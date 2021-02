Икономиката на Шотландия ще се свие поне с 11 млрд. паунда годишно, ако извоюва независимост, сочат прогнози на икономисти.

Според доклад на London School of Economics и City University of Hong Kong откъсването от общия пазар на Обединеното кралство би ударил шотландската икономика два до три пъти по-силно, в сравнение с напускането на ЕС и то само по отношение на въздействието върху търговията, пише The Guardian.

Междувременно Брекзит, коронавируса и отслабващо чувство за британска идентичност карат все повече жители на Шотландия и Северна Ирландия да искат независимост, показват данни от проучване, цитирани от The Times.

Какво би струвало това?

Негативното въздействие върху търговията, както с Великобритания, така и с ЕС, ще окаже и негативно влияние върху икономиката на Шотландия в дългосрочен план с между -6,3% и -8,7%. Това сочат прогнозите на Центъра за икономическа ефективност на Лондонско училище по икономика.

Това е еквивалентно на загуба от 2000 - 2800 паунда на глава от населението годишно или между 11 и 15,4 милиарда паунда.

Авторите на доклада обаче подчертават, че анализът обхваща само въздействието на нарастващите търговски разходи и изключва други фактори - съкращения, данъчни промени и др.

Великобритания е най-големият и най-важен търговски партньор на Шотландия и независимостта и би увеличила търговските разходи с останалата част на Великобритания с 15% до 30%.

"Поне от гледна точка на търговията, независимостта ще направи Шотландия значително по-бедна, отколкото ако остане в Обединеното кралство", казва един от авторите на доклада.

Независимост

В началото на януари Шотландската национална партия поиска от британския премиер Джонсън да плати милиарди обезщетение на Шотландия за нарастващите разходи след Брекзит. Партията отдавна се бори за независимост на Шотландия и настоява за втори референдум, а Брекзит засили още тези настроения.

"Консерваторите на Джонсън трябва да се извинят на шотландския бизнес и да изплатят обезщетение на Шотландия за дългосрочните щети, които нанасят на икономиката ни - струвайки ни милиарди загубена търговия и растеж", заяви тогава Иън Блекфорд, лидер на националистите в британския парламент.

Шотландската национална партия планира да поиска нов референдум, ако спечели общите избори през май.

Според Фиона Хислоп от шотландското правителство, членството в ЕС е помогнало за трансформацията на ирландската икономика, а пазарът на ЕС е седем пъти по-голям от този на Великобритания. "С членство в ЕС, независима Ирландия драстично намали търговската си зависимост от Обединеното кралство, диверсифицирайки се в Европа", коментира тя.