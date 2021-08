Да станат милионери е мечта на много хора. И докато това са доста пари, все пак спечелването им може да не е толкова трудно, колкото си мисли човек. В същото време печалбата на първия милион е може би най-трудната стъпка, тъй като веднъж щом бъде достигната тази граница, парите започват сами да работят за вас.

Това пишат от специализираното издание Wealthface. И посочват няколко стъпки, които биха помогнали на човек да спечели първия си милион.

Започнете да инвестирате от рано

Това е може би едно от най-важните неща сред тези съвети. "Средно милионерите инвестират около 20% от годишните доходи на домакинството си. Така че тяхното богатство не идва толкова от това, което печелят на година, а от това, което спестяват и инвестират", обяснява Рамит Сети, който е автор на книгата "I Will Teach You To Be Rich".

Инвестирайте в имоти

Експертите посочват, че имотите са чудесен източник на пасивен доход и винаги има смисъл от вложенията в такива.

Бъдете внимателни с дълговете

Понякога е невъзможно човек да разчита на заеми особено за големите покупки в живота си. Но има добри и лоши дългове. Пример за първото могат да бъдат вложенията в образование, които се отплащат с времето. А лоши дългове са, например, тези, които трупаме докато пазаруваме неща с кредитна карта, от които дори нямаме нужда. Всъщност първите могат да бъдат разглеждани и като инвестиции в бъдещето.

Мислете за по-добра заплата

Независимо с какво се занимавате, за да натрупате богатство, трябва да се сигурни, че получавате точно това, което заслужавате като специалист. Повечето хора не получават повишения заради нещо много просто - те не питат за тях.

От друга страна обикновено повишението на заплатата в една и съща компания не е с много. В същото време тези, които сменят работното си място на всеки няколко години, могат да получават до 50% повече от възнаграждението на предишното си място.

Спечелете допълнително пари

Специалистите съветват човек да има няколко различни източника на доходи. Освен пасивен доход, стартирането на собствен малък бизнес или работата на свободна практика на проектен принцип са добри варианти за печеленето на допълнителни пари.

Не бързайте с покупките при всяко повишение

Грешно е човек да се хвърля в скъпи покупки, когато получи бонус за добрата си работа. Всъщност общото между богатите хора е, че те харчат по-малко, отколкото печелят. Така че скъпите смартфони и лъскавите автомобили не са ви нужни, ако вашите си работят добре.

Изберете място с по-ниски разходи за живот

Дори работата ви да изисква да бъдете в някой голям град, то поне изберете район, в който жилищата са по-евтини, а в магазините можете да пазарувате по-изгодно. Ако искате да спечелите първия си милион бързо, то разходите за живот ще бъдат един от важните фактори по пътя към него.