Изкуственият интелект трансформира начина, по който хората живеят и работят. В производството AI се използва за предсказуема поддръжка, оптимизиране на модели за работа и може да намали времето за престой с до 45%. В търговията на дребно AI ще се увеличи рентабилността с до 59% чрез автоматизация на касите и предотвратяване на загуби. Във финансите изкуственият интелект вече се използва за оптимизиране на кредитния риск, намалявайки процентите на загуби и неизпълнение с до 20%.

Лидерът в технологичната индустрия Lenovo, демонстрира визионерски скок в бъдещето по време на изминалото издание на Tech World, проведено на 24 октомври 2023г. Компанията разкри иноваторски подход към изкуствения интелект и представи своята инициатива "AI for All" (Изкуствен интелект за всички). Тази инициатива се насочва към изработването на интелигентни решения, които отговарят на уникалните нужди на хората и организациите по целия свят.

Източник: Lenovo

Като част от инициативата "AI за всички", Lenovo обяви значителна инвестиция от 1 милиард долара за иновации в изкуствен интелект. Компанията е възприела също динамичен подход към хибридния AI, наблягайки на съвместното съществуване на публични, частни и лични основополагащи модели. Този подход гарантира, че AI може да се погрижи за отделните потребители и организации, като същевременно поддържа сигурността и поверителността на данните.

За да запази сигурността на данните и да защити поверителността на потребителите, Lenovo AI може да работи изключително в рамките на устройство или с локални сървъри. И в двата случая, Lenovo AI се учи от данни, предоставени от отделен потребител или чрез данни, собственост на дадено предприятие, но гарантира, че никаква информация не се споделя публично. Не само, че това е по-сигурно, но резултатите могат да бъдат по-добри и персонализирани.

Lenovo предоставя AI за данни на всеки, където и когато е най-необходимо - от джоба до облака. Компанията изгражда AI решения по целия свят, разполага с експертизата и услуги, с които помага на своите клиенти да си представят, изградят, а след това и да управляват своите AI решения.

Enterprise AI Twin: Прецизността среща сигурността

Първата стъпка в стратегическият ход на Lenovo включва въвеждането на "Enterprise AI Twin". Тази концепция позиционира приложенията на AI с дълбоки прозрения в конкретни предприятия, като гарантира сигурната защита на тези знания. Използвайки периферия, устройства и облачна инфраструктура, тези приложения могат да извличат и синтезират ценна информация от различни набори от данни, предоставяйки на предприятията усъвършенствани оценки и приложими решения. Приложенията варират от рационализиране на резервациите за бизнес пътувания до оптимизиране на операциите по веригата за доставки, използвайки оценки на риска, основани на AI.

Технологичните лидери чертаят курса на "AI за всички"

Юенцин Ян, главен изпълнителен директор на Lenovo, и д-р Йонг Руи, главен технологичен директор на компанията, споделиха своята визия за бъдещето.

"Предвиждаме бъдещето на AI като хармонична комбинация от публични, частни и лични модели (FM), работещи съвместно", сподели д-р Руи. Lenovo се ангажира да създаде съвместно тази хибридна AI екосистема с партньори, отключвайки потенциала на фундаменталните модели за взаимна изгода на индустриите и ежедневието.

Източник: Lenovo

Инфраструктура, готова за изкуствен интелект

Кърк Скауген, изпълнителен вицепрезидент и президент на Групата за инфраструктурни решения на Lenovo, подчерта стратегическото значение на разработването на инфраструктура, готова за изкуствен интелект, извън конвенционалните центрове за данни.

"Lenovo ускорява ИТ пейзажа с целево изградена инфраструктура, готова за изкуствен интелект, която позволява на бизнеса да разгърне латентната сила в своите данни. Сътрудничеството с лидери в индустрията, като д-р Йонас Юселиус от Oceanbox и д-р Бернд Гагъл от semafora systems, показва осезаемото въздействие на стабилните AI решения върху бизнес резултатите", сподели той.

Финансовият футуризъм на Lenovo: AI-задвижвани предложения

Кен Уонг, изпълнителен вицепрезидент и президент на Lenovo Solutions & Services Group, се задълбочи в новите предложения на Lenovo, задвижвани от изкуствен интелект, предназначени за подобряване на бизнес операциите и повишаване на дигиталните преживявания. Те включват AI Professional Services Practice в сътрудничество с NVIDIA, платформата Care of One, предлагаща AI-задвижвани прозрения и подкрепа за оптимална работна среда, и Sustainability AI Engine, подпомагащ бизнеса при визуализирането на въздействието на избора на устойчивост.

"AI носи вълнуващи възможности, но и повишена спешност и сложност за днешните CIO-та. Lenovo има опита, експертизата и цялостните решения, за да накара AI да работи по всички правилни начини и то бързо", каза Уонг.

Интеграцията на AI в бизнес устройствата

Lenovo демонстрира силата на AI решенията и позицията си на лидер в иновациите. Лука Роси, изпълнителен вицепрезидент и президент на Групата за интелигентни устройства на Lenovo, подчерта стратегическата роля на устройствата, задвижвани от AI. Той доказа нейната важност по време на Tech World с демонстрации на живо, както на Project Chronos, така и на AI концепция за дисплей, който може да се адаптира към нуждите на потребителите. Роси подчерта ангажимента на компанията да предоставя мощни възможности за устройства и да насърчава партньорства за предоставяне на уникални AI преживявания. Неотдавна, компанията обяви разширяването на портфолиото си хибридни облаци, задвижвани от следващото поколение Intel® Xeon® Scalable Processors. То предоставя нова платформа, готова за изкуствен интелект, с подобрена производителност, най-новите ускорители и нови професионални услуги на Lenovo за AI като критична следваща стъпка за осигуряване на динамичен хибриден AI подход за публични, частни и основополагащи модели.

Източник: Lenovo

Lenovo разгръща AI креативността и продуктивността на устройствата и решенията и на CES 2024. Компанията представи пълна гама от повече от 40 нови устройства и решения, задвижвани от AI, което затвърждава визията на компанията за "AI for All".

Новостите включват AI PC иновации при Yoga™, ThinkBook™, ThinkPad™, ThinkCentre™ и Legion™, които персонализират компютърното изживяване за потребителите и за бизнеса, както никога досега.

Селекция от Yoga AI лаптопи подпомагат творческия процес, те са оборудвани с Lenovo Yoga Creator Zone, ексклузивен нов софтуер за създатели, художници и всеки, който иска да използва силата на генеративния AI по лесен и сигурен начин. Lenovo Yoga Creator Zone окрилява въображението на потребителите, предлагайки генериране на изображения, което трансформира текстовите описания или дори скици в зашеметяващи визуализации без сложни подкани, кодове или настройки. Потребителите просто въвеждат какво искат да видят и системата незабавно го пресъздава визуално.

Новата линия компютри на Lenovo Legion включва лаптопите Legion 7i (16", 9) и Legion 5i (16", 9), които разполагат с AI, който подобрява скоростта и производителността, както и чисто новата термична технология "Legion™ Coldfront: Hyper", която отключва още повече мощност, като същевременно поддържа температурите и шума по-ниски. В основата на тази нова гама устройства са патентованите хардуерни AI чипове на Lenovo, наречени LA AI чипове, и предимствата, които те носят както на геймърските лаптопи Lenovo Legion, така и на Lenovo LOQ. Новите чипове LA AI са по-мощни от всякога, което позволява на лаптопите Legion и LOQ да постигнат още по-висок FPS, и повишена енергийна ефективност.

По време на CES, Lenovo представи и AI новостите при ThinkBook и настолните компютри ThinkCentre. Новият ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid предлага уникална иновация, осигуряваща хибридно изживяване между Windows и Android™ система. ThinkBook 14 i Gen 6+ е мощен, гъвкав и интелигентен лаптоп с до зашеметяващ 14,5-инчов 3K дисплей и включва порт за графично разширение (TGX), който поддържа новата докинг станция ThinkBook Graphics Extension (TGX), повишаваща AI изчислителната мощност.

Lenovo представи и новите бизнес и потребителски лаптопи, предназначени да отключат нови AI преживявания и да повишат производителността, креативността и ефективността. Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-в-1 и IdeaPad Pro 5i са лаптопи Intel Evo, задвижвани от най-новите процесори Intel Core Ultra и Windows 11, които осигуряват оптимална енергийна ефективност, производителност и завладяващи изживявания. Специализираната поддръжка за ускоряване на AI помага на потребителите да възприемат нови преживявания и да подобрят ефективността в работата и играта, включително възможностите, активирани от бутон Copilot в Windows. С Copilot в Windows дейности, които потребителите извършват всеки ден, стават по-бързи и по-лесни. Новите функции ще помогнат за по-лесно обобщаване на уеб страниците, съставяне на имейли, промяна на настройките, както и разширени възможности в приложения като Paint, Snipping Tool и др.

По-рано по време на събитието за иновации Tech World 2023 на Lenovo, компанията представи пример за персонално AI асистентско решение за AI компютри като част от своята визия "AI for All". Под шапката на Lenovo AI Now Lenovo продължава да разработва персонализирано AI решение, предназначено да позволи на крайния потребител взаимодействие на клавиатурата и чрез естествен език. Временно нареченият Lenovo AI Now Personal Assistant предоставя персонализирани интерактивни изживявания, базирани на собствената база от знания на потребителя. AI асистентът ще рационализира работните процеси и ще подобри сътрудничеството по по-личен и задълбочен начин. Използвайки естествен език, потребителите ще могат да проверяват и променят общи настройки като показване или изпълнение, търсене и обобщаване на имейли и документи, създаване на покани за срещи и обединяване на камера на живо и аватари по време на видеоконференции.

Независимо дали за бизнес или за удоволствие, тези лаптопи на Lenovo са сред първите, които водят до революция в AI PC, която фундаментално ще промени начина, по който хората създават, сътрудничат и взаимодействат с компютрите. Навлизането на Lenovo в стратегическите AI инициативи означава не само технологична мощ, но и пресметнат подход за предефиниране на бъдещето на бизнесите. Lenovo, като компания позиционирана сред лидерите в иновациите в областта на изкуствения интелект, е готова да предложи на бизнеса несравними прозрения и решения, въвеждайки нова ера на технологична синергия.