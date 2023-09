Игрите за компютри, конзоли и преносими устройства продължават да доминират развлекателната индустрия и това няма да се промени скоро. По данни на Newzoo и PwC приходите на индустрията ще достигнат над 250 млрд. долара през тази година, като близо 75% ще дойдат от мобилните платформи.

Геймърите по света днес са над 3 млрд., а един от най-бързо растящите пазари е южната ни съседка Турция.

Контекст: Още преди десетилетие - през 2012-2013 г., гейминг индустрията надмина Холивуд по приходи. Не е случайно, че, например, първият Avatar - един от най-успешните от комерсиална гледна точка филми, "заработи" първия си 1 млрд. долара по-бавно от Call of Duty: Black Ops 2 (17 срещу 15 дни).

Навлизането на смартфон игрите за Android и iOS даде възможност за огромен тласък в приходите - не толкова заради премиум платени заглавия, колкото чрез реклами и допълнителни покупки.

Освен това, пренасянето на гейминга на мобилните телефони го направи достъпен за хора, които преди не са имали възможност или желание да си купят компютър или конзола.

Детайли: Днес активно играещите са около 3,2 млрд. души в световен мащаб, очакването е до 2025 г. те да стигнат 3,5 млрд. Иначе казано, даже в момента 79% от използващите интернет потребители се занимават и с видеоигри.

Освен това, обаче, прогнозите на Newzoo и PwC са за продължаващ ръст на приходите на индустрията до 320 млрд. долара годишно към 2026 г., като все така смартфоните ще са основен двигател.

Най-бързо растящите пазари са:

Турция - с прогноза за общ растеж в периода 2021-2026 г. от 24,1%

Пакистан - 21,9%

Индия - 18,3%

Растежът на годишна база между 2021 г. и 2022 г. е много различен по света, като най-голям е той в Близкия Изток и Африка, а най-малък - в Северна Америка и Европа.

Какво предстои: Според анализаторите от Newzoo 2023 г. и 2024 г. имат всички шансове да са изключително успешни години за цялата индустрия. Причината - COVID-19 забави работата по редица дългоочаквани заглавия като GTA 6 или вече излязлата и отлично приета The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Така, въпреки опасенията от рецесия, PwC очаква приходите през 2023 г. в гейм сектора да стигнат 257,1 млрд. долара, а през 2024 г. - 278,4 млрд. долара. Смартфон игрите ще носят основната част от тези пари.