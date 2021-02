Може би е преувеличено, заради по-силния медиен ефект , но има някои навици масово характерни за американците, които силно дразнят останалите нации по света.

Америка рядко е безразлична на хората: някои силно я обичат и мечтаят да станат американци, за което има сериозни аргументи. А за други САЩ и техните жителите са страшно досадни или направо арогантни. И за това има реални причини.

Руското списание Тonkosti се опитва да направи малка класация на такива американски навици, които понякога вбесяват хората от другите страни държави.

Източник: iStock

1. Фалшива учтивост

Една теория казва, че американците непрекъснато се усмихват, за да демонстрират идеалната си снежнобяла усмивка, като ярко потвърждение за здравословен начин на живот и висока платежоспособност. Те наистина харчат много пари за зъболекари и в САЩ красивите зъби се считат за задължителни за успешния човек. По-суровите държави обаче откровено не харесват този американски навик. Нито харесват типичното американско "How you doing?", В което виждат квинтесенцията на неискреността. Говорещият изобщо не се интересува от чуждите работи и той не очаква никакъв отговор, а просто проявява учтивост.

2. "Ура" патриотизъм

Американците са обсебени от собствената си страна. Невъзможно е да ги убедиш, че САЩ не са най-добрата държава в света и че имат очевидни проблеми. Много жители на страната са сигурни: да живееш в САЩ е готино, да си американец е готино, да крещиш за това на всеки ъгъл и яростно да развяваш с повод и без повод националното знаме също е готино. Но е справедливо да се отбележи, че подобен синдром на показния патриотизъм е често срещан не само в Америка.

Източник: Аutonews

3. Нежелание за ходене пеша

Автомобилът за гражданин на САЩ (дори от най-ниския социален сегмент) не е лукс, а единственото признато транспортно средство. Изглежда тази нация не знае как да ходи пеша, не обича да използва обществения транспорт. Американец ще отиде до магазина, при приятелите си, които живеят на няколко пресечки, на работа, до която са 15 минути ходене, задължително с кола.

Имайте предвид обаче, че в големите градове, както и в университетските центрове на страната, сега се наблюдава обратната картина: не е готино да имате собствена кола, а трябва да се возите на колело, електрически скутер или, още по-добре с най-екологичният велосипед.

4. Любов към студeното

Климатици монтирани навсякъде, огромни чаши безалкохолни напитки, пълни до ръба с лед, малки деца, които получават ледена вода, всички тези снимки, които биха разтреперили всяка източно-европейска грижовна майка, са ежедневието в Америка. Американците, като че ли още не знаят какво е горещ чай - в най-добрия случай пият студен чай с лед. И хлябът се държи във фризера.

Източник: iStock

5. Неприязън към нормалната храна

Рецептата за почти всяко американско ястие казва, че първо трябва да го изпържите, докато стане хрупкаво, а след това да добавите огромно количество сос или фъстъчено масло - и чак тогава да ядете. Освен това трябва да готвите задължително в количества като за рота войници и да сервирате храната на гигантски порции. В противен случай това няма да се счита за пълноценно хранене, а само за закуска.

6. Пренебрегване на външния вид

Интернет е пълен с видеоклипове на американци, които се скитат из гигантски супермаркети по пижами (помните ли страхотния епизод от "Големият Лебовски"?), жена с кърпа и ролки на главата или с маска на лицето. В САЩ лесно можете да срещнете човек на улицата в джапанки и палто или в лека лятна рокля и зимни ботуши.

А в офис началникът не може да бъде различен от куриера по дрехите. Това изглежда странно за всеки, но не и за самите американци: те са за свободни и необвързващи отношения с гардероба и модата.