Джак Ма загуби около 3 милиарда долара от богатството си, след като стана ясно, че IPO на Ant Group ще бъде забавено. Регулаторите в Шанхай и Хонг Конг спряха очакваното IPO, което беше определено като най-голямото в историята. Акциите на Alibaba, която притежава една трета от Ant Group, поевтиняха с цели 10% във вторник, пише Business insider.

Нетното състояние на Джак Ма е спаднало с около 3 млрд. долара във вторник, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Alibaba притежава 33% от Ant Group, а Ма притежава 4,2% от Alibaba, която има пазарна капитализация от около 775,5 милиарда долара.

Ant Group трябваше да стане публична чрез регистрация на борсите в Хонг Конг и Шанхай тази седмица, което се очакваше да бъде най-голямото IPO в историята и трябваше да събере близо 35 млрд. долара приходи от предлагането.

Спирането на IPO на Ant Group идва само един ден, след като Ma и двама ръководители на Ant Group бяха извикани да се срещнат с китайски регулатори. Според Reuters регулаторите са заявили, че "доходоносният бизнес с кредитиране на Ant ще бъде подложен на по-строг контрол от страна на правителството".

И все пак, дори и при днешния спад в акциите на Alibaba, Ma все още има богатство от около 54 милиарда долара, според Bloomberg.

Изненадващият ход в Китай предизвиква въпроси от инвеститорите дали може да се извърши по-широка регулаторна промяна. Други китайски компании, които търгуват в САЩ, също паднаха във вторник. JD.com Inc. спадна с 1,4%, докато Lufax Holding Ltd. падна с 8%. IQIYI Inc. спадна с 1,5%, а LexinFintech Holdings Ltd. спадна с 5%.

Шокиращото решение на Китай да спре първоначалното публично предлагане на Ant Group Co. отеква на финансовите пазари, повдигайки доста въпроси.

Китай планира по-голямо ограничаване на Ant с ограничаване на банковото финансиране. Властите насочват погледа си към най-големия източник на приходи на Ant: неговите кредитни платформи, които насочват заеми от банки към милиони потребители в Китай.

Според властите Ant не може да стане публичен, докато не се отстрани недостигът на капитал. Компанията ще трябва да увеличи капитала и да кандидатства отново за национален лиценз.