Американски производител на автомобили General Motors Co. се съгласи да изтегли 5,9 милиона джипове и леки камиони, които да заменят потенциално дефектен основен елемент - надуването на въздушните възглавници Takata. Това може да струва на компанията над 1 милиард долара, пише The Wall Street Journal.

Преди това GM е поискала от Националния орган за пътна безопасност на САЩ (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) да не предписва отзоваване на превозни средства за преглед , тъй като компанията смята, че те са в безопасност. NHTSA обаче отхвърли искането, като отбеляза, че изследванията показват, че нагнетателите на Takata в автомобилите на GM могат да експлодират, както и в превозните средства на други производители.

GM вика в сервиз някои от най-популярните си модели от 2007 до 2014 г., включително Chevrolet Silverado, пикапите GMC Sierra, както и джиповете Cadillac Escalade, Chevy Tahoe, Suburban и GMC Yukon.

Отзоваването на автомобили поради проблеми с въздушните възглавници Takata е засегнало 19 автомобилни производители, включително Honda Motor Co., Ford Motor Co., Bayerische Motoren Werke AG и Tesla Inc., както и десетки милиони превозни средства, показват данни на NHTSA

Надувните устройства на тези въздушни възглавници се износват с течение на времето и могат да експлодират при инцидент, изхвърляйки метални отломки, според агенцията. Досега инциденти с възглавници Таката в САЩ убиха 18 души и поне още 12 души в други страни.

GM цитира независима оценка, че този важен елемент на възглавниците не се нуждае от подмяна. Компанията отбелязва, че моделите, монтирани в превозните средства, определени за отзоваване от NHTSA, се различават от тези, открити в други изтеглени автомобили.

NHTSA нарече твърденията на GM неоснователни, като отбелязва, че резултатите от тестовете показват, че " GM нагнетателите имат същия риск от експлозии след продължително излагане на висока температура и влажност, както другите надуващи устройства на Takata"

Регулаторът даде на компанията 30 дни да разработи план за уведомяване на собствениците на превозните средства, подлежащи на изтегляне, и да започне процеса на подмяна на този основен елемент на въздушните възглавници.

През 2017 г. Takata подаде молба за несъстоятелност; през 2018 г. японската компания бе купена от консорциум от инвеститори, ръководени от Американските ключови системи за безопасност (KSS), собственост на китайския Ningbo Joyson Electronic.

Takata е семейна корпорация, създадена през 1933 г. и първоначално изработва компоненти за парашути. Тя започва да произвежда въздушни възглавници за автомобили през 1980 г. по искане на Honda Motor Co., която е миноритарен акционер в компанията. По същото време Takata се разширява извън Япония: първият завод в чужбина се появява през 1980 г. в Южна Корея, през 1984 г. - първото съвместно предприятие на компанията в САЩ, през 1988 г. е създадено производство във Великобритания.