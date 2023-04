Американската верига за стоки за дома Bed, Bath & Beyond, която донякъде може да се определи като "американският еквивалент на шведската IKEA", обяви фалит в неделя, 23 април. 360 магазина със същото име и 120 магазина Buybuy Baby ще останат отворени за момента, за да разпродадат останалите стоки, след което обектите ще бъдат затворени, съобщава търговската верига.

За да може търговецът "на дребно" да финансира процеса на фалит, инвестиционната компания Sixth Street се съгласи да предостави на Bed, Bath & Beyond около 240 милиона долара, обезпечени с имущество.

Bed, Bath & Beyond заяви, че планира засега да продължи да плаща заплати на служителите си, да поддържа клиентски програми и да изпълнява ангажиментите към доставчиците.

Предвижда се магазините Bed, Bath & Beyond и Buybuy Baby да бъдат продадени на търг. Подаването на молба за банкрут дава възможност на Bed Bath & Beyond да проведе разпродажби и да търси купувачи за останалите активи, пише The Wall Street Journal.

В този случай акционерите на търговската верига вероятно ще са сред губещите, тъй като при процеса на фалит се дава приоритет на изплащането на дълга на Bed, Bath & Beyond, а не на интересите на акционерите.

Към края на ноември миналата година, активите на Bed, Bath & Beyond се оценяваха на около 4,4 млрд. долара, а дълговете - на 5,2 млрд. долара, отбелязва CNBC.

Bed Bath & Beyond е основана през 1971 г., когато два магазина Bed 'n Bath отварят врати в предградията на Ню Йорк. По-късно търговската верига се разраства до няколкостотин големи магазина, продаващи различни стоки за дома - от спално бельо до пречистватели на въздуха. През 1987 г. компанията започна да се нарича Bed Bath & Beyond. Компанията става публична през 1992 г., като броят на магазините в САЩ тогава вече надхвърля 1500.

От момента, когато излезе на фондовата борса и до 2019 г., т.е. 16 поредни години, търговецът "на дребно" нямаше година, завършила на загуба.За 2019 година обаче, веригата за първи път отчита спад в продажбите, на фона на нарастващата популярност на онлайн търговията.

През януари 2023 г. компанията предупреди, че е изложена на риск от фалит на фона на сериозен спад в продажбите. След това акциите й се сринаха с почти 25%.

През февруари-март Bed Bath & Beyond пусна допълнителни акции, но сумата на събраните средства беше значително по-ниска от очакваната.Така, през февруари търговецът "на дребно" планира да привлече повече от 1 милиард долара, но в крайна сметка успя да събере 360 милиона долара.

Откакто Bed, Bath & Beyond обявиха вероятността за фалит, до вчера, акциите на компанията паднаха на борсата NASDAQ с 87,8% до $0,2935, като днес понижението продължи.