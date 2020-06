Коронакризата повлия много тежко на редица бизнеси в различни сектори. Не всички обаче пострадаха - българската Tek Experts, която има подразделения в 7 държави на 4 континента, растеше и по време на пандемията, като нае нови над 160 служители. Как се справи тя и какви са плановете за растеж, разказва Георги Костадинов, кънтри мениджър.

- Г-н Костадинов, от колко години работи Tek Experts и колко служители имате в София и в останалите Ви офиси?

- Tek Experts отваря първия си офис в София през 2010 г. Реално оттук стартира разрастването на организацията, като към отварянето са били около 30 души. Днес имаме над 900 служители, като глобално организацията е над 7 000 души. Офисите, които имаме по света, са в САЩ, Коста Рика, Нигерия, Виетнам, Китай и буквално преди няколко месеца започнахме да развиваме офис и в Руанда.

Ние сме водещ световен доставчик на техническа поддръжка и консултантски услуги и работим с едни от най-големите IT компании в света. Така през тези 10 години изградихме репутация на експерти в т. нар. deep technical support - осигуряване на изключително добро обслужване на нашите клиенти и на техните клиенти, тъй като сме в такава среда, в която имаме досег до клиентите на нашите клиенти и това е особено отговорна задача.

- Редица компании освобождаваха служители и затваряха офиси заради пандемията. Как повлия коронавирусът върху Вашата дейност?

- Tek Experts продължава да е стабилна компания и за момента нямаме и не отчитаме неблагоприятно влияние от пандемията - даже напротив, имаше доста запитвания и възможности за разрастване. Като цяло, повече хора от всякога, работещи от дома, имат нужда от техническа поддръжка. Услугата, която предоставяме, никога не е била по-жизненоважна и търсена. Така че определено стоим стабилни в тази среда.

- Как работиха служителите на Tek Experts по време на пандемията и какви мерки Ви помогнаха да преминете през периода?

- В самото начало, когато започна да се разгръща ситуацията, ние следяхме много отблизо какво се случва в останалите ни офиси, тъй като, както споделих имаме офиси в Китай и Виетнам, и до някаква степен имахме възможност да получим първична информация за случващото се там и за това какви са мерките, които се приемат. Така имахме готовност да приложим тези мерки и в софийския ни офис, като това, което направихме, в общи линии беше да следим обстановката в България с нейните специфики и своевременно взехме решение за дистанционната работа, като това буквално го изпълнихме за ден и половина.

Бизнесът, в който се намираме, работата от дома не беше приложима опция преди пандемията. В момента това нещо катализира процесите и имаме възможност да го изпълняваме и да продължим бизнеса си и да доставяме услугите си, които са жизненоважни за нашите клиенти.

- По време на пандемията наемахте ли нови служители?

- Да, за този период наехме над 160 нови колеги. В днешно време е важно компаниите да бъдат гъвкави и бързо да реагират в подобни ситуации и да предпазят бизнеса си и да го обезпечат.

- Работещи от кои сектори пренасочват кариерното си развитие и започват работа при Вас?

- Ние непрекъснато разширяваме дейността си, като наемаме хора с различни нива на опит и Tek Experts е едно чудесно място за започване и развитие на технологична кариера. Също така имаме и нетехнологични позиции, които са подходящи за хора, говорещи различни чужди езици.

Секторите, от които получихме нови колеги, са разнообразни, но можем да споменем BPO индустрията, а за началните позиции, за които ние не изискваме опит, имаше доста хора от хоспиталити бизнеса, който бе много сериозно ударен от кризата.

- Промени ли пандемията плановете Ви за растеж и какви са те към момента? И ще запазите ли възможността за работа от вкъщи?

- Продължаваме да растем с бързи темпове. При нас кризата имаше обратен ефект - имаше катализиране на някои от проектите. И в момента имаме повече проекти глобално за компанията и имаме планове доста сериозно да се разраснем: целите са ни да утроим размера си в следващите пет години. Като потенциалът за ръст е наистина много сериозен. В момента броят на новите служители, които търсим, е около 100 души.

Относно плановете ни за работа от вкъщи, те винаги са били част от нашия business continuity planning. Това е план за кризисни ситуации, който обезпечава продължаването на бизнеса, и гарантира услугите, които предлагаме. Както казах в началото, по дизайн ние не сме компания, която работи от вкъщи регулярно. Но това не означава, че ние не можем да го правим. И ние го доказахме в рамките на много кратки срокове.

- IT индустрията в България расте с бързи темпове. Как ще успеете да останете конкурентоспособни в бъдеще?

- Това, което ни отличава, е инвестирането в развитието на нашите служители. И сме известни като място, в което хората могат да изградят и надградят своята кариера и да се развият до пълния си потенциал. Имаме много вътрешни сертификационни програми и обучения. Работим тясно с образователния център СофтУни, също така и с УниБИТ, така че това, което предлагаме за нашите служители, са разработени програми, които са адаптирани към тяхното ниво и тяхната мотивация и желание да се развият на следващото ниво.

- Очаквате ли в краткосрочен и средносрочен план да се запази "гладът за кадри"? И помагат ли Ви програмите със СофтУни и УниБИТ?

За нас е важно компаниятанията да бъде разпознаваема на пазара с добавената стойност, която предлага. Партньорствата ни с тези учебни заведения имат за цел да направят връзката между образованието и бизнеса по-силна, като по този начин отваряме много врати за професионалното развитие на студентите.

Гладът за кадри - това е нашата реалност преди Covid-19. Със сигурност ще има известни адаптации в пост-ковид ситуацията и ние сме готови да ги посрещнем.

- Очаквате ли заплатите в сектора в бъдеще да продължат да растат със същия темп, както досега?

- Преди кризата се наблюдаваше растеж на заплатите, но в момента има немалко IT компании, на които им се налага да променят плановете си и да спрат редица проекти. Само по себе си това със сигурност ще доведе до спад на този ръст, който наблюдавахме през последните години.

- Преди около година Tek Experts направи международно проучване, свързано с жените в IT сектора. В Бялата книга, която излезе като резултат, се анализират различни предизвикателства, с които жените в индустрията се сблъскват. Бихте ли казали, че това е една от ключовите стратегии на Tek Experts.

- Разбира се, ние поддържаме тезата, че на жените трябва да се предоставят равни възможности за успех в IT индустрията. Нашата Бяла книга за постигане на баланс между половете с гледни точки от цялата индустрия всъщност предоставя решение за справяне с въпроса за многообразието в българската IT индустрия. В края на миналата година направихме три поредни безплатни семинара под мотото She Can Do It, по време на които споделихме опит и ценни съвети със специфичен фокус върху кариерното развитие на жените. И определено считаме това за част от нашата стратегия.