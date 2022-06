Фалшификациите са огромен проблем за дизайнерите по целия свят. Собствениците на луксозни брандове загубиха продажби на стойност $98 милиарда заради фалшификати само през 2017 година. Тези загуби съответно могат да навредят както на печалбата, така и на репутацията на дадена компания. Някъде тук се намесват криптоиндустрията или по-точно казано технологията, която стои зад криптовалутите, пише CNN Business.

Все повече луксозни марки днес се обръщат към крипто технологиите, за да защитят както своите продукти, така и потребителите

Въпреки че са конкуренти, конгломератът на луксозната марка LVMH (LVMHF) обедини усилията си с Prada (PRDSY) и Cartier през април 2021 година, за да създаде Aura Blockchain Consortium - платформа с нестопанска цел, която създава "цифров близнак" за дизайнерски продукти.

Blockchain (блокчейн) е цифров регистър, който не може да бъде редактиран, променян или подправен. Това е технологията, която е в основата на криптовалутите, чиито цени се сринаха напоследък. Оказва се, тази технология има много други приложения - и Aura използва блокчейн, за да даде на луксозните продукти уникален цифров идентификатор, който ще помогне на клиентите да гарантират, че покупката им е правилната.

"Блокчейн е толкова бързо развиваща се технология и тя е наистина сложна", коментира Даниела От - генерален секретар на Aura Blockchain Consortium.

Към днешна над 20 компании, зад които стоят луксозни марки използват софтуера на Aura, като в платформата са регистрирани над 17 милиона продукта. Колкото до въпросните марки, те са конкуренти във всеки друг аспект, но днес си сътрудничат при тази крипто технология.

"Проследяване и доверие"

Създавайки "цифров близнак" за физически продукти като обувки или чанти, софтуерът на Aura съставя регистър с информация като вида и източника на материала, къде и кога е направен и колко модела са произведени.

Това дава на потребителите по-високо ниво на доказателство и защита, като действа като цифров сертификат за идентификация, който използва "криптиране на банково ниво" и на практика е "невъзможен за фалшифициране", твърдят експерти.

Дигиталните близнаци, които могат да бъдат достъпни чрез уеб страница или мобилно приложение, ще осигурят повече представа за произхода на продукта, подобрявайки "проследяването и доверието".

Блокчейн технологията обаче има своите ограничения. Информацията е толкова надеждна, колкото лицето, което я въвежда. Затова проблеми съществуват. Например, ако дадена марка няма добри отношения с доставчика си, блокчейнът няма как да помогне.

Модерни технологии

Други модни марки също използват блокчейн инструменти. Audemars Piguet и Vacheron Constantin се присъединиха към базираната в Париж блокчейн платформа с отворен код Arianee, докато фотографският архив на Карл Лагерфелд се удостоверява в публичния блокчейн на Lukso Network.

Създаването на дигитална идентичност може би ще бъде все по-важно и за търговците на луксозни стоки втора употреба - един много бързо растящ пазар.

"Онлайн платформи като Hardly Ever Worn It и Vestiaire Collective трябва да удостоверяват автентичността на продуктите си, преди да ги продадат, което е многоетапен процес, включващ както цифрови, така и физически проверки", казва Виктоар Бойер Шамард, който е глобален ръководител във Vestiaire Collective.

Екипът на Vestiaire има 60 т. нар. удостоверители, които проверяват дълго и сложно цифрова документация, включително снимки, на всеки един продукт. AI и блокчейн технологииге биха могли да помогнат за бързото проследяване на процеса на цифрово удостоверяване, което по-скоро би подпомогнало и допълнило човешкия фактор, вместо да го замени.

Блокчейнът може да бъде полезен и отвъд модата. Луксозните сектори, включително търговията с изкуство, козметиката, парфюмерийната и мебелната и дори автомобилната индустрия, могат да се възползват.Впрочем, най-новото допълнение към консорциума Aura е германският производител на автомобили Mercedes-Benz.

Компанията планира да използва масово платформата за изследване на различни аспекти на дигиталното брандиране, като например създаване на NFT (незаменими токени) за автомобила преживявания в дигиталното изкуство.