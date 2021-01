Лобистка група The Coalition for a Safer Web е завела дело срещу Apple в опит да премахне приложението за свободен чат Telegram от дигиталния си магазин, предаде Zero Hedge. Обвинението е, че то се използва от "екстремисти" за разпространяването на "език на омразата".

От организацията смятат, че платформата позволява на антисемити и неонацисти да комуникират. "В момента Telegram е предпочитаният канал за комуникация от неонацисти и бели националисти, които през последната вълна на протести в САЩ чрез нея разпространяваха омраза", се посочва в делото, заведено в окръжния съд на Северна Калифорния.

Освен това те предвиждат още по-голяма миграционна вълна към Tlegram, след като от Amazon опитаха да свалят социалната мрежа Parler. "Като продължава да предлага Telegram в App Store, Apple подпомага религиозните заплахи срещу него и семейството му, което е накарало посланик Гинсбърг да се страхува за живота си", се посочва в обвинението, съчинено от самия Марк Гинсбърг, който в момента е президент на The Coalition for Safer Web, а в миналото е бил посланик на САЩ в Мароко.

Броят на потребителите на Telegram нарасна значително, след като Facebook и Twitter блокираха профила на президента Доналд Тръмп, като само в рамките на изминалата седмица се регистрираха над 25 млн. нови ползватели, с което техният общ брой нарасна до над 500 млн. души, предаде Summit News.

Сред основните ценности на приложението е позволяването на свободното изказване, с което то обикновено се дистанцира от притежавания от Facebook WhatsApp или от Skype, която е собственост на Microsoft.

След Apple, групата вероятно ще заведе и сходно дело срещу Google.

Изглежда съдебните дела са поредната стъпка в опита на цензуриране на интернет пространството, след като атаката срещу Parler се оказа неуспешна и социалната мрежа се върна онлайн.

"Сега изглежда кат подходящ момент да напомня на всички вас - и на тези, които ни обичат, и на тези, които ни мразят, защо основахме тази платформа", написа главния изпълнителен директор на Parler Джон Маце. "Ние вярваме, че свободата е ключова, а свободата на словото е жизненоважна, особено в социалните мрежи. Нашата цел винаги е била да предоставяме извънпартиен публичен площад, на който индивидите могат да се радват и да упражняват и двете си права. Няма да допуснем цивилизованото общуване да изчезне."