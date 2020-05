Компанията с българско участие Questers събира IT екип, който ще работи по проекти за Dow Jones - една от водещите компании за финансова информация в целия свят. В групата влизат издания като The Wall Street Journal, MarketWatch, Financial News и Factiva. Екипът ще работи от София, а от компанията вече търси нови попълнения, сред които старши DevOps, .NET и Node.js инженери.

Пред Money.bg маркетинг мениджърът на дружеството Татяна Маринова обясни, че в началото броят на назначените специалисти ще бъде около 10, но, ако се съди по опита на компанията с друг медиен гигант - NewsCorp., екипът може бързо да нарасне.

През 2018 г. Questers сключи партньорство с NewsUK, част от медийния гигант News Corp., който притежава и Dow Jones. По думите й за NewsUK в София работят вече около 30 души, като се очаква бройката им да бъде удвоена в скоро време. Така общият брой на специалистите в София, които работят по линията на медийните продукти, може да достигне 70 души.

Новият екип ще работи рамо до рамо с основния технологичен екип на Dow Jones. Той ще бъде ангажиран с разработването на динамичната платформа на Dow Jones, която предоставя най-пълната колекция от новини и данни в света за клиентите на медийната група.

Questers е базирана в Лондон компания с офиси в Югоизточна Европа, която създава и интегрира ИТ екипи за своите клиенти. Тех-паркът в София отваря през 2007 и от тогава са наети над 1 000 инженери и специалисти за множество клиенти от Европа, Великобритания и САЩ. През 2018 година Questers стана част от паневропейската група The Panoply, която по-късно през същата година бе листната на Лондонската фондова борса.