Сред истините, които епидемията разкрива, е, че по време на пандемия е добре да работиш за голяма компания, пише The Wall Street Journal. Малките фирми, които работят и с малко спестени средства, освобождават служители, докато десетки големи компании в САЩ запазват работниците си и им предлагат дори и допълнителни средства, с които да се справят с кризата.

AT&T Inc. предлага до 160 часа платен отпуск (или 20 работни дни по 8 часа) за служителите, чиито деца не могат да посещават училище или детска градина заради епидемията. JPMorgan Chase & Co. дава $1 000 бонус за служителите по клоновете, които не могат да работят от вкъщи. Средствата са за покриване на разходи за детегледачки и транспорт. Saks Fifth Avenue затвори магазините си за две седмици, но ще плати на служителите си за това време. Редица големи компании правят същото.

Apple Inc. затвори магазините си извън Китай безсрочно, но служителите ще получават заплащането си. Facebook ще даде по $1 000 на всеки свой служител, като ще продължи да плаща и на контракторите.

Разбира се, има изключения - най-тежко пострадаха авиолиниите, ресторантите и хотелите, като голяма част от компаниите в бранша вече съкращават служители или ги пускат в неплатен отпуск.

Но общият поглед показва, че големите компании са по-устойчиви за момента и се въздържат от съкращения на персонал и заплати. Огромните корпорации обикновено имат повече кеш, диверсифицирани активи, дългогодишни отношения с инвеститори и банки, а и действат с мисъл за публичното мнение.