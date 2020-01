Карлос Гон безспорно е една от най-колоритните личности в света на автомобилната индустрия през последните 20 години. Ръководството му на империята Renault - Nissan - Mitsubishi направи гигантите в автомобилостроенето в пъти по-силни и доходоносни.

Задържането на Гон в Япония и обвиненията срещу него обаче слагат край на тази ера. Сĸaндaлитe ce oтpaзиxa изĸлючитeлнo лoшo нa Nіѕѕаn и Rеnаult - двeтe ĸoмпaнии ca нaй-cлaбo пpeдcтaвилитe ce aвтoмoбилни пpoизвoдитeли пpeз 2019 гoдинa cпopeд индeĸca нa Вlооmbеrg Wоrld Аutо Маnufасturеrѕ.

B paмĸитe нa минaлaтa гoдинa aĸциитe нa Rеnаult ca пoeвтинeли c 23%, a тeзи нa Nіѕѕаn - c 28% (най-ниските стойности за японската фирма за последите 10 години). Tpeтият пapтньop в aлиaнca - Міtѕubіѕhі, cъщo ce пpeдcтaвя злe пpeз гoдинaтa - aĸциитe нa ĸoмпaниятa пoeвтиняxa c 24%.

Скандалът

Ефектът "Карлос Гон" разтърси ударно световната автомобилна индустрия.

Сагата покрай Гон започна с ареста му на 19 ноември 2018 година по подозрение за финансови нарушения - че е скрил реалното възнаграждение, което получава от Nissan. Той беше арестуван заради подозрения, че може да избяга от Япония. Подозренията на властите там явно са били правилни. След това той беше освободен от поста си като председател на японския автомобилен гигант Nissan.

На 6 март 2019 година Гон беше освободен от ареста под гаранция в размер на 9 милиона долара, а месец по-късно той беше задържан под стража отново. Той получи нови обвинения, спopeд които e изпoлзвaл cpeдcтвa oт Rеnаult и Nіѕѕаn зa джeтoвe, яxти, финaнcиpaнe нa cтapтъпa нa cинa мy и други. В края на април Гон получи ново, четвърто обвинение - в злоупотреба с доверие. Впоследствие Гон беше отново освободен под гаранция и 24-часово наблюдение, като този път сумата беше още по-фрапираща - 14 милиона долара.

Бягството

Въпреки постоянното наблюдение в дома на Гон, преди дни той успя да избяга от Япония и отиде в Ливан.

Гон има френско, ливанско и бразилско гражданство. Оказа се обаче, че той има четири паспорта - два френски, един ливански и един бразилски. Всичките бяха задържани, но през месец май 2019 година японски съд му разреши да вземе обратно единия от френските си паспорти. Именно с този паспорт той е успял да влезе в Ливан, което беше потвърдено от властите в страната.

Според данни от разследване през месец октомври 2019 година Гон започва да планира бягството си от Япония с помощта на частна охранителна фирма. Предполага се, че жената на бизнесмена е помагала в организирането на бягството.

На обяд на 29 декември 2019 година Гон е видян няколко пъти на охранителната камера в дома си в Токио, напускайки. Според ливански източници (които Businessinsider определя като противоречиви) той е изваден от дома си, скрит в калъф за голям музикален инструмент. На вечеря в дома му била извикана музикална група, с помощта на която той успял да избяга.

В 23 часа на същия ден Гон напуска Япония от международното летище "Кансай". Той се придвижва с частната авиационна компания MNG Jet, в който се е качил с помощта на служител. Той е използвал два полета на компанията, се казва в друго твърдение - от Осака до Истанбул и от Истанбул до Бейрут. В 5.15 часа сутринта беглецът каца в най-големия турски град. 45 минути след кацането в Истанбул, Гон потегля за Бейрут, Ливан. Всички пъти той използвал френския си паспорт, а на влизане в Ливан - ливанска лична карта. Той е влязъл легално в Ливан, поради което местните власти заявяват, че няма да предприемат никакви действия срещу него.

След това Гон се прибрал в централен Бейрут, а по-късно същия ден той се срещнал с президента на Ливан Мишел Сулейман. Според източници беглецът е поискал протекция от държавния глава на арабската страна, но пред Reuters говорител на президента отрича въобще да се е провеждала среща.

На 31 декември Гон официално обвини японската правосъдна система, че е несправедлива - по думите му той е подложен на политическо преследване. И предишен път той беше заявявал, че властите в Япония искат да попречат на разрастването на общите дейности между Renault и Nissan.

Междувременно адвокатите на Гон заявяват, че не знаят за бягството и имат паспортите му. Той губи моментално гаранцията си от 14 милиона долара.

По-късно медии в Бейрут започват да заобикалят къщата на бизнесмена. Той е заснет да празнува Нова година със семейството си там.

На 2 януари турските власти задържаха четири пилоти и трима служители на летището "Ататюрк" в Истанбул във връзка с бягството на Гон.

По същото време в Япония прокурори и полиция нахлуват в домовете на Гон, откъдето събират доказателства. Интерпол обявява бившия мениджър за издирване с червена бюлетина. Същата вечер пък ливанският правосъдният министър Алберт Серхан заявява, че страната не обмисля да екстрадира Гон.

Очаква се Гон да даде пресконференция в Бейрут на 8 януари.

Пътят на Карлос Гон до председателския пост на Nissan - Renault

Карлос Гон е роден в Бразилия през 1954 година и е с ливанско потекло, но развива бизнеса си във Франция. Гон получава образованието си в Ливан и Франция, като завършва през 1978 година.

Michelin

Още същата година той започва работа в най-голямата компания за автомобилни гуми Michelin, където прекарва 18 години. През 1981 година той става ръководител на завода на компанията в Ле Пюи ан Веле, а три години по-късно започва да управлява научноизследователската и развойна дейност на подразделението за индустриални гуми на компанията.

През 1985 година Гон е назначен за главен оперативен директор на Michelin за Южна Америка, а през 89-та година става президент и главен оперативен директор на Michelin за Северна Америка. Малко по-късно става и главен изпълнителен директор там.

Renault

През 1996 година Гон започва работа във френския автомобилен гигант Renault като изпълнителен вицепрезидент, отговарящ за сделките, изследванията, инженерни разработки, експлоатация на двигателите и други. Междувременно той започва да ръководи компанията за Южна Америка. Гон успява коренно да преструктурира автомобилната компания, допринасяйки за нейната рентабилност до 1997 година.

Renault - Nissan

Алиансът е създаден през 1999 гoдина, когато Renault спасява Nissan от ръба на фалита. Френският производител на автомобили има 43% дял в своя японски партньор, докато Nissan има 15% дял в Renault.

През 2016 година към обединението се включва и Mitsubishi. Компанията също е спасена от тежка финансова борба, като Nissan придобива 34% от акциите ѝ.

Днес, въпреки че трите производители запазват ясно своята идентичност, те действат като глобална автомобилна компания. Те разработват и използват общи технологии, купуват части от еднакви доставчици и други. За обединението работят повече от 450 000 души. Трите компании продават общо повече от 10 милиона превозни средства годишно.

Преди да избухне скандалът, Гон беше председател и на трите компании, както и главен изпълнителен директор на целия алианс.

Плановете на Гон

Трите фирми вече бяха изградили доста силни връзки. Гон обаче имаше планове да ги сближи още повече - по-специално да сближи Renault и Nissan.

По данни на BBC, макар и да не се стига до пълно сливане (двете компании запазват корпоративните си идентичности), е било възможно Renault да придобие мажоритарен дял в своя партньор.

Смята се, че точно това е предизвикало безпокойство и негодувание при Nissan. Това се разбира лесно от долната графика.

Източник: BBC

Nissan успява да изпревари съюзника си с близо 2 милиона повече продукция към 2017 година, а при установяването на партньорството и двете компании съумяваха да произвеждат автомобили със сходна скорост. Това е почти една трета повече от Renault. През същата година компанията реализира печалба от 5,8 милиарда долара и започва да представлява значителен дял от собствените приходи на Renault.

Погледнато от тази гледна точка, донякъде ръководителите на Nissan имат право да негодуват, защото при придобиване на мажоритарен дял от стрна на Renault или пълно сливане, това би означавало Nissan да рискува да загуби статута си и влиянието си в рамките на алианса, въпреки че осигурява "лъскавия" дял в производството и печалбите.

"Ефектът Карлос Гон"

Въпреки всичко Карлос Госн може основателно да иска голяма заслуга за настоящото положение на Nissan. Той донесе на компанията стабилност, макар и това да беше с цена - затваряне на фабрики, съкращаване на работни места и преобразуване на стратегиите на компанията.

Източник: BBC

От диаграмата се вижда, че стратегията на Гон е повече от ефективна. Оперативните печалби на алианса се повишиха и останаха високи до финансовата криза, когато, подобно на други производители, печалбата и на Nissan, и на Renault започна да спада. Компаниите се възстановиха, но след това дойдоха други проблеми - по-ниски продажби в глобален мащаб, по-високи разходи и скандали с контрола на качеството в Япония.

За шестте месеца до края на октомври 2018 година оперативната печалба на японската компания спадна с една четвърт в сравнение с предходната година.

След скандала и трите компании в алианса остават силно засегнати и регистрират огромни загуби. Точно поради това под "Ефектът Карлос Гон" може да се разбира хем подемната сила, която автомобило производителите усвояват по време на управлението на бизнесмена, хем резкият спад заради драмите около него.

Колко получаваше Гон за работата си в алианса?

Гон получаваше добри пари за усилията си, пишат авторите на BBC. Според Nissan обаче той систематично е отчитал по-малки приходите пред регулаторите и е злоупотребявал с активите на компанията с цел лична изгода. И тук нещата вече са в ръцете на прокурорите.

Но едно е сигурно - Карлос Гон е печелил много добри пари. През 2017 година той получава около 17 милиона долара заплата, опции върху акции и бонуси. Всъщност в миналото съществуваха и спорове относно пакета на възнаграждението на Гон, но главно с акционери на френския автомобилопроизводител, включително френската държава, която гласува против последния му пакет възнаграждения през юни 2018 година.

Предстои да разберем какво ще се случи занапред около интересната личност на Карлос Гон. Както вече стана ясно, на 8 януари, сряда, той ще говори пред журналисти в Бейрут. Според някои анализатори бягството му в Ливан може да създаде международен скандал, а според други - той вече е уредил живота си, бягайки от затвора в Япония, и е вероятно до няколко години светът да забрави за него.

В настоящата публикация са използвани данни от Financial Times, BBC, Business Insider, Bloomberg, Reuters и други.