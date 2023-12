След като се възстанови след заглъхването по време на пандемията, глобалната круизна индустрия ще се радва на още по-голям растеж през 2024 г. За това ще допринесе и фактът, че догодина ще тръгнат няколко забележителни круизни кораби.

Британска корабна и круизна компания базирана Cunard Line пуска първия си нов кораб от повече от десетилетие. Disney Cruise Line също пуска нов кораб, който със сигурност ще представлява интерес.

Междувременно любителите на лукса и по-малките корабни линии също могат да очакват Silversea, Explora Journeys, Ritz Carlton и Viking Ocean, които са сред линиите, които представят нови плавателни съдове през 2024 г.

Това са пет от най-забележителните круизните кораби, които трябва да направят своя дебют през 2024 г., в класация на Forbes.

"Icon Of The Seas" на Royal Caribbean

В началото на 2024 г. Royal Caribbean ще пусне най-големият круизен кораб в света Icon of the Seas и първия от новия клас кораби Icon на линията. С тонаж от 250 800 и капацитет до 10 000 пътници и екипаж, той надминава сегашния рекордьор Wonder of the Seas по размер и капацитет.

Този колосален кораб ще включва осем квартала, включително пет чисто нови концепции и най-големите семейно ориентирани места за настаняване във флота на Royal Caribbean. Icon of the Seas предлага най-големия воден парк на закрит басей.

Въпреки размера си, това е най-устойчивият кораб на Royal Caribbean, задвижван от втечнен природен газ и технология с горивни клетки.

Icon of the Seas ще започне първото си плаване от Маями през януари 2024 г., след което ще предлага карибски маршрути, включително посещения на острови.

"Utopia Of The Seas" на Royal Caribbean

Icon не е единственото от Royal Caribbean, която ще видим през следващата година. През юли Royal Caribbean ще открие и кораба Utopia of the Seas, ново допълнение към своя флот. Той ще предлага 23 бара, 2 казина, 21 ресторанта и 5 басейна.

Ще приема до 6700 пътници. Utopia може да ви предложи нови интересни преживявания, като вечеря в ресторант със специфична тематика. През първата си година Utopia ще се специализира в кратки три и четиридневни круизи от базата си в Порт Канаверал.

"Sun Princess" на Princess Cruises

През февруари Princess Cruises ще пусне Sun Princess, първият кораб в новия круизен кораб от клас Sphere. Той може да побере 4 000 пасажери. Princess залага много на новия кораб. Казиното с площ от 9000 квадратни метра ще бъде най-голямото в морето.

Суитите Signature Collection се гордеят с изключителен достъп до специален ресторант, салон и слънчева тераса. Колекцията Reserve включва подобрени кабини Club Class и нови кабини Cabana, които предлагат частна тераса за слънчеви бани, джакузи и специален ресторант Reserve Collection.

"Queen Anne" на Cunard Line

През май 2024 г. Cunard Line ще представи Queen Anne, своя 249-ти кораб, но първият нов кораб от 12 години насам.

Побирайки близо 3000 гости и 1200 души екипаж, той ще посети различни дестинации, включително Испания, Португалия, средиземноморски градове, карибски острови и норвежки фиорди.

Корабът разполага с голямо лоби, пищен театър Royal Court и 15 разнообразни ресторанта и обновен пъб Golden Lion, ръководен от готвача Мишел Ру, носител на звезда Мишлен. Новите заведения за хранене включват японска, индийска и средиземноморска кухня.

Има и по-модерни места за забавления, кабаре клуб, зона за басейн с DJ и подвижен покрив и уелнес зона, включваща сауна с хималайска сол.

Първото пътуване през май 2024 г. вече е разпродадено. Първото световно пътешествие на круизния кораб е през 2025 г. за забележителните 111 нощувки, включващо дестинации като Хонолулу, Сидни, Пенанг и Суецкия канал, с цени, започващи от $17 500 на човек.

"Disney Treasure"

Круизният кораб Disney Treasure ще бъде пуснат по вода през декември 2024 г., предлагайки на семействата, които обичат Дисни, още една опция за круиз от Порт Канаверал. Ще побира 4000 пасажери.

За децата корабът разполага с пързалката AquaMous два ресторанта кръстени на принцесите на Дисни Моана и Мулан.

След стартирането си, Disney Treasure ще започне едноседмични круизи до Кариби, тръгвайки от Порт Канаверал.