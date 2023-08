Този път е различно: това е една мантра, която кара инвеститорите да гонят горещи инвестиционни тенденции, с надеждата, че ще забогатеят. Ако въпросната година е 1999 г., тази мантра е "дот-ком" и ще доведе до много голяма загуба на пари за инвеститорите малко по-късно.

През 2023 г. мантрата е Изкуствен Интелект (ИИ). И тъй като лудостта на "дот-ком" успя да достигне своя хайп и да свали пазара със себе си, анализаторите от Bernstein Research се питат дали изкуственият интелект има потенциала да бъде същия вид скъп балон.

Или този път ще е наистина различно? Откакто OpenAI, подкрепен от милиарди долари от Microsoft Corp., пусна ChatGPT на 30 ноември, разговорите за генеративен ИИ и какво може да направи тлееха до края на 2022 г. и след това избухнаха в "горски пожар" през 2023 г., пише финансовото издание MarketWatch.

Екип от анализатори на Bernstein, ръководен от Тони Саконаги и Стейси Расгон, проучи три исторически случая, при които шумът и обещанието за революция привлякоха милиарди долари капиталови инвестиции - продажби на сървъри по време на дот-ком ерата; огромното изграждане на телеком капацитет през 90-те години; и изграждането на облачна инфраструктура преди 10 години - за да се прецени как може да се развие сегашното бързане да се харчат милиарди за хардуер и услуги за поддръжка на AI.

Може ли Nvidia да бъде следващата Sun Microsystems?

"Докато редица наблюдатели описаха укорения растеж на Nvidia като "безпрецедентно", ние гледаме на продажбите на сървъри през ерата на dot.com като на прецедент, най-добре илюстриран от Sun Microsystems", пишат анализаторите на Bernstein, отбелязвайки, че пазарната капитализация на Sun Micro достигна връх от 200 милиарда долара по време на дотком бума, само за да бъде придобита от Oracle Corp. през 2009 г. за под 6 милиарда долара.

"Опитът на Sun помага да се подчертае, че доставчиците на хардуер нагоре по веригата често виждат много по-сериозни промени от търсенето на крайните потребители", казаха анализаторите, пред MarketWatch. Друг риск, който има "потенциално зловещо сходство с Nvidia днес", казаха анализаторите на Bernstein, е, че голяма част от нарастващото търсене на сървъри идва от dot-com стартиращи компании - много от които се оказаха нежизнеспособни бизнеси.

Nvidia очаква приходите от центрове за данни да нараснат с 15 милиарда долара, почти двойно през годината, с допълнителни 20 милиарда долара през 2024 г., изчислява Bernstein Research.

И както някои анализатори посочиха миналата седмица, дори възходящите оценки може да са твърде консервативни, като се има предвид, че Microsoft, Meta Platforms Inc. Google на Alphabet Inc. и базираната в Пекин ByteDance Inc. сами по себе си могат да отговорят на насоките на Nvidia за годината.

"Този риск изглежда особено важен, като се има предвид, че големите насочени към потребителите AI приложения не изглежда вероятно да се появят масово преди 2025 г. и голяма част от търсенето на AI облака в близко бъдеще изглежда идва от предпродукт, след като венчър-капитал подкрепиха стартиращи фирми и предприятия, тестващи жизнеспособността на използването на Generative AI без бюджети и вероятни корпоративни ангажименти за поддържане на пълното използване", казаха анализаторите на Bernstein.

Lucent и изграждането на телекомуникациите през 90-те години

"По-зловещо сравнително изграждане на капацитет" може да се види в изграждането на Lucent, Nortel и по-широките кабелни интернет мрежи през 90-те години, отбелязват анализаторите на Bernstein.

"Компаниите се надпреварваха да изградят оптични мрежи възможно най-бързо, за да обслужват комутируем интернет, изпреварвайки търсенето, проблем, който се изостри, тъй като компаниите за кабелна телевизия, осъзнавайки, че са в добра позиция да предлагат широколентов достъп, който е по-добър от комутируемия, започнаха да стартират конкурентни предложения", пишат анализаторите.

"До 2001 г. компаниите са положили оптични кабели на стойност около 90 милиарда долара и само 2,6% от този капацитет се използват и се изчислява, че до днес остават десетки хиляди мили кабели, които все още са "тъмни" или неизползвани", според Bernstein Research.

Отчасти в резултат на технологичните и телекомуникационните балони и свръхизграждане, само две от първите девет технологични компании по пазарна капитализация през 2000 г. са се върнали някога към върховата си пазарна капитализация и нито една от тях - Microsoft и International Business Machines не са участвали в изграждането на оптични мрежи, отбелязват анализаторите на Bernstein.

"Докато екосистемата на Nvidia става все по-укрепена, като се има предвид, че сме в ранните етапи на прехода към AI, остава рискът работните натоварвания в крайна сметка да се преместят към различна архитектура (по-широко приемане на персонализиран силикон в облака, например) точно както интернет се измести от комутируем към широколентов", казаха анализаторите.

"Също така все още не сме видели значимо внимание към оптимизирането на генеративното използване на AI, което може да повлияе на търсенето", отбелязват те. "И накрая, можем да видим алтернативни технологии, които изискват различна или по-малко технология, заместваща генеративния AI (и следователно търсенето на графични процесори)."

Изграждането на Azure от Microsoft и отрицателни маржове около 2013 г

Анализаторите на Bernstein също сравняват текущото изграждане на AI с инвестицията на Microsoft в Azure, започваща през 2013 г. Докато облачната услуга на Microsoft - и основен конкурент на Amazon.com - Amazon Web Services - имаше до 15% отрицателен марж в първите години, Azure се измъкна от отрицателната територия и до 2021 г. брутните маржове са скочили до 66%, отбелязват анализаторите на Bernstein.

"Един интересен нюанс е, че ранното изграждане на Azure дойде до голяма степен под формата на сгради, тъй като Microsoft първо изгради физически центрове за данни в световен мащаб, за да отговори на търсенето както на Azure, така и на Microsoft Office 365", пишат анализаторите.

"След това те напълниха тези центрове за данни със сървъри, за да съпоставят капацитета с търсенето, когато търсенето дойде онлайн." "Изглежда има значителни добавки за изграждане и подобрения, изисквани от Generative AI, тъй като AI сървърите са склонни да работят по-горещо и използват повече енергия от традиционните сървъри и следователно изискват специализирани центрове за данни", казаха те.

Nvidia се включи в това, като Дженсън Хуанг, нейният основател и главен изпълнителен директор, обяви множество продукти и услуги, насочени към разширяване на развитието на AI през март. Що се отнася до сегашния шум, анализаторите на Bernstein казаха, че всичко зависи от това колко риск искате да поемете, инвестирайки в AI.

Признавайки, че "измерването на мащаба и траекторията на добавянето на капацитет и търсенето на AI може да е глупаво да се прогнозира", анализаторите на Bernstein изчисляват още 12 до 18 месеца или повече на "необуздано изграждане на AI инфраструктура, но нещата изглеждат по-мрачни отвъд това".

"Вярваме, че Nvidia и други доставчици на хардуер за AI инфраструктура предлагат най-краткосрочен потенциал за ръст, но носят най-голям риск от свръхизграждане", казаха анализаторите. Въпреки че Bernstein не го споменава конкретно, Advanced Micro Devices Inc., която стартира своя AI продукт през юни, се счита за далечна втора компания след Nvidia, когато става дума за пазарен дял на хардуера за AI центрове за данни.

AMD докладва своите тримесечни резултати след затварянето на пазарите във вторник, след относително силните резултати на Intel миналата седмица. Акциите на AMD са се повишили със 77% до момента, докато PHLX Semiconductor Index е нараснал с 52,5%, S&P 500 е с 19% нагоре, а технологичният Nasdaq Composite Index е нараснал с 37%. Акциите на Nvidia скочиха с 220%.

Подход с по-нисък риск за инвестиране в AI е чрез доставчици на облачни услуги или "хиперскалери", както индустрията ги нарича, като Azure на Microsoft, AWS на Amazon или Google Cloud Platform. Такава игра "вероятно ще предложи подобен по-дългосрочен потенциал нагоре, със сравнително по-нисък риск, при по-ниски коефициенти на оценка", пишат анализаторите на финансовата институция.

"Виждаме, че техният негативен сценарий е аналогичен на презастрояването на мрежата за доставка на Amazon през 2021-22 г."

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции или други активи на финансовите пазари.