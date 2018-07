След като администрацията на президента Доналд Тръмп съобщи, че въвежда мита за вноса на перални машини през януари, Марк Бицър, главен изпълнителен директор на Whirlpool Corp., празнуваше своята победа срещу южнокорейските конкуренти LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. "Това е, без съмнение, позитивен катализатор за Whirlpool", заяви тогава той по време на разговор с инвеститорите, припомня The Wall Street Journal.

Почти шест месеца по-късно цената на акциите на компанията се срина с 15 процента. Единият от факторите са другите мита, въведени върху вноса на стомана и алуминий. Те повишиха разходите на Whirlpool за суровина. Нетният приход, дори и след по-ниските данъци, намаля с $64 милиона през първото тримесечие на годината сравнено с година по-рано.

В следващия си разговор с инвеститорите, през април, Бицер изглеждаше много по-предпазлив. "Продължава да има несигурност около възможните бъдещи мита и търговски действия. Продължаваме да следим, оценяваме и взимаме правилните действия за нашия бизнес", заяви той.

Практически, митата са сложно икономическо оръжие, което може да рикошира върху икономиката по начин, по който дори предложилите ги не могат да очакват. Точно това се случи и с пералните машини, които бяха сред първите потребителски стоки, попаднали под мерника на администрацията на Тръмп.

В месеците след влизането в сила на митата, което се случи през февруари, LG и Samsung увеличиха инвестициите си в САЩ, за да избегнат по-високата цена при вноса. И чуждестраните компании, и Whirlpool увеличиха персонала си. Но цените на уредите се повишиха за потребителите и сега се забелязват признаци на намаляващо търсене.

Whirlpool настояваше за защита от, според компанията, нечестна чуждестранна конкуренция. Но когато търговският конфликт се разпространи извън нейната индустрия, нещата станаха сложни. "Цените на суровините се повишиха значително", казва през април Бицер, обвинявайки митата върху стоманата и алуминия. По-голямата част от 90-килограмовите пералните машини е съставена от части от стомана и алуминий.

Администрацията на Тръмп въведе мита върху стоки на стойност $92 милиарда, включително перални машини, соларни панели, стомана, алуминий и още много стоки, внасяни от Китай. Търговските партньори на страната, включително Мексико, Канада и ЕС, отговориха с подобни мита.

Сега американският президент иска да увеличи обхвата на налозите, като включи и други категории, които директно ще ударят по джоба на потребителите - като например велосипеди, прахосмукачки и ръкавици за бейзбол, както и автомобили.

Въведените мита върху пералните машини включват 20% налог върху първите 1,2 милиона внесени уреда и 50% върху останалите. Те ще останат в сила поне три години.

САЩ е внесла 4,2 милиона перални машини през 2017 г., или средно 350 хил. месечно. През тази година вносът е намалял до 161 хил. месечно, по данни на анализаторската компания Panjiva.

Цената на пералните и сушилните се покачи с 20% през трите месеца до юни, най-големият скок за последните поне 12 години, по официални данни. От цената на една перална машина едва около 3,7 процента е печалба за компанията, по данни на IBISWorld. Ниският марж остава твърде малко място за маневриране. Компоненти като стоманата представляват около 50% от цената на уреда, а цената на труда отговаря за други 10%.

Изследване на Thinknum за WSJ показва, че цените са се повишили най-много за най-евтините перални - най-нискобюджетният модел от Whirlpool се продаваше за 329 долара средна цена през януари, а през юни цената вече е 429 долара. При LG повишението е от 629 до 703 долара, а при Samsung - от 494 до 582 долара.