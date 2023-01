Ford Motor Co. преговаря с китайския автомобилен производител BYD Co. за продажбата на предприятие в Германия, което сега произвежда модела Focus. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници.

По тяхна информация, топ-мениджъри от американския автомобилостроителен гигант планират да пътуват до Китай следващата седмица, за да обсъдят възможността за продажба на завода в Саарлуис. Ford предвижда да прекрати производството на автомобили в това предприятия през 2025 година.

Условията на потенциалната сделка, включително евентуалната сума, засега не са известни, отбелязва WSJ.

Интерес към закупуването на предприятието са проявили още около 15 инвеститори - от автомобилни компании до финансови групи, които потенциално биха могли да обединят сили с производителите.

Ford вече обяви плановете си да затвори производството в Саарлуис, където работят около 4600 човека. Американският автомобилен производител възнамерява да концентрира производството на електрически превозни средства за европейския пазар в Кьолн и Валенсия.

Вчера синдикатът IG Metall, който представлява повече от 2,2 милиона работници от автомобилната, електротехническата и стоманодобивната промишленост в Германия, обяви, че Ford възнамерява да съкрати до 3200 работни места в Германия, като при това подготвя нови съкращения в цяла Европа.

BYD е най-големият производител на електрически превозни средства в Китай. Компанията вече продава няколко свои модела в Европа. Покупката на завода на Ford в Германия, в случай че се осъществи, ще предостави на китайската компания платформа за по-нататъшно развитие в Европа, отбелязва WSJ.