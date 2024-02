В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е подадено уведомление, според което Кен БидКо Лимитид има намерение да придобие пряк едноличен контрол върху IT компанията Kin + Carta ("Кин енд Карта", до скоро познати у нас като Melon*).

Кен БидКо е част от групата на BC Partners ("Би Си Партнърс") - една от най-големите глобални инвестиционни компании, която е активна в България чрез дружества от своето портфолио в редица отрасли, включително телекомуникации (групата притежава мажоритарен дял в United Group - собственикът на Vivacom и "Нова тв" ), фармацевтика и потребителско здравеопазване, възобновяема енергия, академично издателство и др., включително, в ограничена степен, в предоставянето на някои IT услуги.

Kin + Carta ("Кин енд Карта") е дружество за цифрова трансформация, което е активно в България чрез местното си дъщерно дружество в областта на предоставянето на услуги за цифрова трансформация и определени IT услуги. Основните услуги, които развива са свързани с Cloud and Platforms, Data & AI, Experience & Product, Managed Services, Strategy & Innovation. В 19 офиса в цял свят, екипът на компанията наброява над 2000 души, като броят на служителите й у нас е 130, според платформата за IT обяви dev.bg.

Очаква се Планираната концентрация да доведе до незначително хоризонтално припокриване на пазарите за услуги по внедряване и управление на инфраструктура, както и на инфраструктурата като услуга (IaaS).

*Melon e българска софтуерна компания, основана през 2003 г, а през 2022-ра става част от групата на Kin + Carta.