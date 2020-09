Gilead Sciences Inc. ще плати $21 млрд., за да придобие биотех компанията Immunomedics Inc. и важното ѝ лекарство за рак на ръдата, предава The Wall Street Journal. Immunomedics бе оценена от пазара на около $10 млрд. след скорошен ръст в цената на акциите.

Gilead ще плати по $88 за акция на Immunomedics. В петък книжата затвориха при нива от $42,25. Това е премия от 108%.

Сделката ще помогне на Gilead да ускори плана си за диверсифициране в областта на третирането на ракови заболявания, посочи главният изпълнителен директор Дейниъл О'Дей. "Тя ни помага да ускорим работата, която сме свършили през последните години в разработването на портфолио в областта на рака", посочи той.

Immunomedics продава лекарството за рак на гърдата Trodelvy. Третирането на заболяването е сред най-печелившите в областта на лекарствата срещу рак, като се оценява на $157 млрд. годишно.

Trodelvy показва успех и в третирането на рак на белия дроб и други. Очаква се тази седмица Immunomedics да представи резултати и в опити за лечение на рак на пикочния мехур.

Очаква се сделката да бъде приключена до края на годината.