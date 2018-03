Най-голямата в света търговска верига за продажби на дребно - американската Walmart Inc., води преговори преговори за придобиването на медицинската застархователна компания Humana Inc. Това пише деловото издание The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, запознати със ситуацията.

Отбелязва се, че засега не е ясно какви са условията на сделката, а така също че няма гаранции за нейното сключване. Но ако такова придобиване се случи, то ще бъде на висока цена - пазарната капитализация на застрахователя Humana се оценява в момента на 37 милиарда долара, посочва изданието.

Тази сделка ще бъде най-голямата в историята на Walmart, като подобри досегашния рекорд на компанията, поставен през 199 г. с купуването на британската компания Asda Group PLC за 10,8 милиарда долара.

Изданието отбелязва, че търговецът Walmart, който има и голям фармацевтичен бизнес, с тази сделка ще се превърне и един от най-големите в САЩ медицински застрахователи. В търговската мрежа на Walmart в само в страната има 4,7 хиляди аптечни обекта.

Търговската компания Walmart е създадена през 1962 година.. Седалището на най-голямата верига магазини за продажби на дребно в света се намира в град Бентънвил, щата Арканзас.

В компанията работят около 2,3 милиона души в над 11,7 хиляди магазина в 28 страни по света. Нейната капитализация в момента се оценява на около 260 милиарда долара.

Humana Inc. Е една то водещите медицински застрахователни компании в САЩ. Тя е създадена през 196 години и към настоящия момент има над 51 хиляди сътрудници.