Дейвид Костин, главен стратег по инвестициите в акции за САЩ в Goldman Sachs, привлича вниманието на инвеститорите със списък от 100 акции, за които има прогноза за най-голям ръст на печалбата през 2020 г.

Костин събира данни за акции от всички 11 сектора на S&P 500. Десетте компании, за които има прогнози за най-голям ръст на печалбата на акция през 2020 г., са Charter Communications Inc., 88%, Netflix Inc., 63%, ExxonMobil Corp., 39%, Facebook Inc., 36%, Bristol-Myers Squibb Co., 34%, Adobe Inc., 27%, Amazon.com Inc., 26%, Nvidia Corp., 26%, Fiserv Inc., 26% и Qualcomm Inc., 24%.

Прогнозите за 2020 г. гласят, че за целия индекс S&P 500 растежът на печалбата на акция (EPS) ще бъде 9%. Това е значително подобрение спрямо предходната година, когато те стагнираха.

Най-голям ръст се очаква в енергийния сектор - 19%; следван от материалите - 16%; индустриални - 14%; недвижимите имоти - 12%; и информационните технологии - 10%.

От Investing.com предупреждават, че пазарът винаги гледа напред и големият ръст на печалбите през 2020 г. на тези компании може вече да е включен в цената на акциите им. И ако резултатите разочароват, цените може да паднат.

