Жега е не само навън в разгара на лятото, но и на фондовите пазари по света. Водещите световни борсови индекси са при, или близо до нови исторически рекорди. И сега на инвеститорите със свободни средства им предстои въпросът - подходящ момент ли е за инвестиране на фондовите пазари на фона на рекордните нива?

Пазарите са скъпи в момента

Истината е, че пазарът е скъп от почти всяка историческа гледна точка. При сегашното си ниво от 38 пъти, съотношението за оценка, разработен от нобеловия лауреат Робърт Шилер, което взема предвид инфлацията - Shiller P/E се доближава до върха (44 пункта), наблюдаван точно на върха преди пукането на "дот-ком" балона през 2000-та година, според стратезите от SunDial Capital Research.

Създадено от известния професор от Йейл, съотношението се счита за по-добро от традиционното съотношение P/ E, тъй като се адаптира към инфлацията. В исторически план съотношението на Шилер, поддържано над 25 пункта, продължава да бъде предшественик на значителни корекции на пазара.

Екипът на Sundial бърза да отбележи, че нито един измерител на фондовия пазар не е меродавен сам по себе си, нито може да предскаже движението на пазара.

"Това че фондовият пазар е "надценен", НЕ означава, че инвеститорите трябва незабавно да предприемат драстични действия. Тъй като реалността е, че фондовият пазар може (и всъщност е) надценен в продължение на много години", обяснява Sundial.

Групата добавя: "Текущото високо отчитане за Shiller P/E НЕ Е "призив за действие". Това е по-скоро "призив да се обърне голямо внимание". Винаги има "неща", от които да се притеснявате, които могат да разстроят количката с ябълки".

С други думи, не продавайте всичките си акции и не крийте парите под дюшека.

За тези, които не се доверяват на високото съотношение на Шилер, може би е добра идея да погледнат към друго съотношение - любимото такова за оценка на състоянието на пазара на легендарния инвеститор Уорън Бъфет.

"Индикаторът на Бъфет", както го наричат в кръговете на Уолстрийт - който взема индекса Wilshire 5000 (разглеждан като общия пазар на акции) и го разделя на годишния БВП на САЩ - все още достига нови рекордни върхове всеки ден. Това съотношение е при ниво от рекордните 204.4%. Текущата цифра остава доста над нивото от 159.2%, наблюдавани непосредствено преди "дотком" балона.

"Фондовият пазар е значително надценен според индикатора на Бъфет", казаха изследователите от GuruFocus. "Въз основа на историческото съотношение на общата пазарна капитализация спрямо БВП (гореспоменатите 204.4%), вероятно пазарът ще реализира отрицателна среднагодишна доходност от -3.3%, с включване на дивидентите".

Показателят Бъфет стана известен след статия от 2001 г. в сп. Fortune, написана от самия него. "Съотношението има определени ограничения, като ви казва какво трябва да знаете. И все пак, това е може би най-добрата единична мярка за това къде са оценките във всеки един момент", обясни Бъфет в статията.

Какво могат да направят инвеститорите в текущата среда на високи оценки?

Ако не искате да скъсявате акции, то вариантите пред вас, в текущата среда, може би са два - да изчакате няколко месеца или да купувате акции, които в най-голяма степен са близо до дъната си. И предвид на това, че много малък брой компании са близо до дъната си, то варианта с изчакването, като че ли изглежда далеч по-удачен. И да - не бива да се притеснявате дори и да изтървете още 5, или дори 10% ръст на пазара. Защото никой не може да каже къде ще спре възстановяването на финансовите пазари, които отчитат неща, често дори нереалистични.

Но колко точно трябва да чакате?

Отговорът е поне три месеца, за да се ориентирате в обстановката. Защото август или септември могат да се окажат ужасни, както не веднъж са доказвали в исторически план.

Защо? Защото първо компаниите могат да са изнесли ужасни резултати за второто тримесечие, или поне такива, които не са отговорили на очакванията на инвеститорите. Изглежда, че това не се случва и резултатите са отлично, но прогнозите за следващите месеци до края на годината не са толкова оптимистични.

И второ - трябва да има максимално оттърсване от позитивните очаквания преди акциите да изпуснат излишния "горещ въздух".

Само погледнете към нивата, при които се търгуват повечето от акциите на водещите компании. Особено на тези, които изнесоха по-добри от очакванията резултати за първото тримесечие. Повечето от технологичните компании, а и самият Nasdaq са на крачка, или при нови рекордни стойности. Дали това е най-удачният момент да се влезе на пазара в търсене на още 5-10%? А какви са възможностите за бързи разпродажби?

Не забравяйте съвета на гениалния Уорън Бъфет - "страхувайте, когато другите са алчни...". А причини за страх има много и по много най-различни направления. Най-малкото можем да погледнем към рекордния кеш, който Бъфет държи. Или към това как все повече експерти твърдят, че няма "изгодни сделки" на пазара. А защо не към Фед, който намеква за оттегляне на стимулите и постепенно нормализиране на лихвените нива, в среда на най-висока инфлация в САЩ от близо 13 години.

Истината е, че в момента рисковете са твърде много. Реалността е, че съотношението риск-доходност в момента е може би при едно от най-лошите си нива през последните години, както твърди не кой да е, а именитият инвеститор Стенли Дръкенмилър. Председателят и главният изпълнителен директор на Duquesne Family Office каза, че просто не е вярно, че е изгодно да бъдете на страната на Федералния резерв, който намали лихвените проценти до почти нула, набъбна баланса си и инициира няколко програми за спешни кредити.

Гeниaлният инвecтитop e извecтeн c тoвa, чe изпoлзвa инвecтициoнeн cтил oтгope-нaдoлy, ĸoйтo вĸлючвa тъpгoвия c мнoгo бичи или мнoгo мeчи пoзиции въз ocнoвa нa мaĸpoиĸoнoмичecĸи тeндeнции, нeщo, ĸoeтo тoй oчeвиднo нaмиpa и в нaши дни. "He мoгa дa пpaвя вeчe 30% гoдишнo и нe мoгa дa взeмaм тaĸcи. Toвa e дeпpecиpaщa cpeдa", зaяви Дpъĸeнмилъp в дpyгo cвoe интepвю.

Hямa ĸaĸ дa нe cпoмeнa и eдин oт нaй-извecтнитe цитaти нa Дpъĸeнмилъp, c ĸoйтo тoй cтaвa мнoгo пoпyляpeн, зapaди cвoятa oтĸpoвeнocт. "Πъpвoтo нeщo, ĸoeтo чyx, ĸoгaтo влязox в тoзи бизнec, нe oт мoя мeнтop, e чe биĸoвeтe пpaвят пapи, мeчĸитe пpaвят пapи, a пpaceтaтa ги ĸoлят. Tyĸ cъм, зa дa ви ĸaжa, чe aз бяx пpace. И дълбoĸo cъм yбeдeн, чe eдинcтвeният нaчин, зa дa peaлизиpaш дългocpoчнa възвpъщaeмocт в тoзи бизнec, e дa cи пpace. Cмятaм, чe дивepcифиĸaциятa и вcичĸи дpyги нeщa, нa ĸoитo ни yчaт в бизнec yчилищaтa днec, нaй-вepoятнo ca нaй-пoдвeждaщoтo нeщo. Aĸo пoглeднeтe ĸъм вeлиĸитe инвecтитopи, ĸoлĸoтo и paзлични дa ca тe - Уopън Бъфeт, Kapл Aйĸън, Keн Лaнгoн, тe ca мнoгo ĸoнцeнтpиpaни в зaлoзитe cи. Te виждaт нeщo, пoдxoдящo зa инвecтиции, и зaлaгaт и ĸъщитe cи нa нeгo. Toвa e и мoят нaчин нa инвecтиpaнe. Taĸивa възмoжнocти oбaчe, ce виждaт oтнocитeлнo pядĸo - мoжe би вeднъж, или двa пъти в гoдинaтa... Ocнoвнaтa гpeшĸa cпopeд мeн, ĸoятo 98% oт пopтфeйлнитe мeниджъpи или индивидyaлнитe инвecтитopи пpaвят e, чe тe имaт yceщaнeтo, чe тpябвa дa ca нa пaзapa нeпpecтaннo. Aĸo нaиcтинa видитe изĸлючитeлни възмoжнocти зa инвecтиции, тo тpябвa дa cлoжитe вcичĸи яйцa в eднa ĸoшницa и пocлe тpябвa дa cлeдитe тaзи ĸoшницa мнoгo внимaтeлнo...", ĸoмeнтиpa Cтeнли Дpъĸeнмилъp, пo вpeмe нa инвecтициoннa ĸoнфepeнция в Hю Йopĸ, пpeз янyapи нa 2017-тa гoдинa.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на финансовите пазари.