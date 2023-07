Индексът S&P 500 не е спадал с повече от 1% за 38 поредни сесии, възходяща серия за последен път наблюдавана в края на 2021 г., когато оптимизмът на инвеститорите подхранва покачването на индикатора до най-високото му ниво за всички времена.

Шумът около изкуствения интелект стимулира търсенето на акции с растеж и технологичният сектор първоначално беше основният двигател на ралито на S&P, движен от печалбите тази година от повече от 220% за Nvidia Corp., около 60% за Amazon.com Inc. и 50% за Apple Inc., както и двуцифрен напредък за Alphabet Inc. и Microsoft Corp.

Ширината сега значително се е подобрила, като 168 акции в измерителя се търгуват само на 5% от своя 52-седмичен връх. Около 327 акции са в рамките на 15% от едногодишния си връх.

Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0,1% в четвъртък, тъй като инвеститорите усвоиха пропуснатите прогнози за продажбите на Netflix Inc., докато Tesla Inc. също падна, след като доходността се сви през второто тримесечие.

Изниква въпросът как да инвестираме в подобна среда.

Експерти дават някои съвети в тази насока, какво може да направите, ако очаквате тази ниска волатилност да изчезне с времето. А повод за подобни очаквания, са напълно резонни, предвид на факта, че август е един от най-волатилните месеци в годината, в исторически план, а септември - най-лошият за пазарите, отново на база история.

Технологичните компании

Технологичните компании бяха локомотива на повишението на пазара през последната една година. Въпреки това обаче, те бяха сред най-силно засегнатите по време на сериозния спад през 2022-ра година. Това може да е ясен признак, че при потенциално повишение на волатилността, което е следващата стъпка (рано, или късно), едва ли инвеститорите ще искат да са на този сегмент.

И докато технологиите със сигурност ще са в основата на бъдещето, високите финансови оценки при много от компаниите в сектора, могат да натежат сериозно над цените на акциите им в бъдеще. Инвеститорите трябва да са наясно, че ако волатилността на пазара започне да се повишава, тази при технологичните компании най-вероятно ще е още по-висока. Ето защо инвестиции в този сектор в момента, могат да са подходящи само за хора със сериозни нерви и пълно разбиране на пазара.

Корпоративни високодоходни облигации

Облигациите обикновено се купуват, за да генерират доходи и да създават стабилност на портфейла. Не всички облигации обаче са еднакви. Корпоративните и високодоходните облигации могат да бъдат обект на значителни спадове, ако се увеличи волатилността на пазара.

Това със сигурност беше случаят през 2008 г. и макар да не изглежда, като ситуацията днес, добре е да имате едно наум. Както вече споменахме, ситуацията може много бързо да излезе извън контрол.

Ниските лихвени проценти направиха кредитите изключително евтини, почти като форма на свободен заем за компаниите. В резултат на това компаниите вече имат сериозен ливъридж и дългова експозиция. А с повишението на лихвите, което наблюдаваме през последната една година, не само в САЩ, но и по целия свят, най-задлъжнелите компании, могат да бъдат сериозно засегнати.

Ако целта на облигациите в портфейла Ви е да се запази капитала, то моментът да проверите качеството на притежавани облигации, е по-добър от всякога.

Не се подлъгвайте от доброто представяне на облигации на "затруднени страни", които са сред най-печелившите от началото на годината. Защото едно влошаване на пазарната ситуация, най-вероятно ще удари именно тези облигации най-силно.

Развиващите се пазари

Едни от най-волатилните пазари в днешно време са развиващите се пазари. И това, до голяма степен се свързва с две неща - търговската война между САЩ и Китай и политиката на повишение на лихвите от страна на САЩ и световните централни банки, към която валутите на развиващите се страни са изключително чувствителни.

На практика, инвестициите на развиващите се пазари, са нещо като технологичния сектор - може да се очаква да са още по-волатилни от пазарите, като цяло и да се движат от политически, финансови, валутни и икономически фактори - с големи амплитуди.

Ако имате международна инвестиционна експозиция, към развиващите се пазари е важно да знаете колко точно голяма е тя. Продължаващата война в Украйна не помага и прави суровините, силно волатилни и чувствителни на шокове.

Концентрирани инвестиции

Независимо от какъв вид инвестиции притежавате, винаги е разумно да избягвате прекомерна концентрация в един актив, сектор, или пазар.

Ако вашето портфолио включва концентрирани позиции, помислете за намаляване на експозицията им и преминаване към друг клас несвързани активи. Имайте предвид, че може да имате концентрирани инвестиции без да го осъзнавате напълно. Например, ако притежавате акции на Apple, Amazon и технологичния индекс Nasdaq, то изобщо не сте диверисифициран, противно на вашите очаквания.

Бъдете дисциплинирани

Част от това, да сте интелигентен инвеститор, включва да сте дисциплиниран в инвестициите си. Това включва дългосрочна перспектива за инвестиране, диверсифициране, прибиране на печалби, когато сте на плюс, или ограничаване на загубите до разумни размери, когато пазарите падат.

Мъдрите инвеститори оценяват как да са на пазара сега, както и какво биха искали да притежавате утре.

Уверете се, че инвестиционният Ви портфейл разполага със свободни ресурси във всеки един момент, за да можете да се възползвате от бъдещи инвестиционни възможности, когато такива се появят.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.