Ако имате електронна поща и я проверявате макар и не много често, то значи със сигурност без да знаете сте използвали функцията, създадена от Луис вон Ан.

Да, много вероятно и неговото име не ви е познато. Настоящият съосновател на приложението Duolingo създава технология за гарантиране на сигурността на мейлите през 2000 година, когато все още е докторант в университета Карнеги Мелън.

По време на първия му семестър експерт от Yahoo гостува в университета и коментира 10 проблема, с които интернет компанията се опитва да се справи.

Още същия ден Луис се прибира вкъщи и започва да търси решенито на тези проблеми, разказва самият той пред Business Insider. "Нямах добри идеи освен за един от тях", казва Вон Ан.

По това време Yahoo предлагаше една от най-използваните електронни пощи в интернет. Тогава услугата се ползва от милиони потребители, които се сблъскват с досадните спам съобщенията.

През 2000 година платформата ограничава изпращането на електронни съобщения от един мейл до 500 на ден.

"Ако си спамър и искаш да изпратиш 10 000 000 съобщения, ще използваш няколко десетки различни мейла за целта. Тогава се появяват хора, които пишат програми, за да достигат до милиони имейл акаунти и Yahoo не знаеше как да се спави с тях", спомня си Луис Ан.

Той, заедно със свой преподавател от университета, започва да работи по технология, която да различава реалните потребители на мейл услугите от използваните от спамърите компютърни програми.

Тя представлява нещо, което днес ни е много добре познато - изпизването в дадено поле на изкривени букви и числа, които потребителите трябва да изпишат в друго свободно поле. Целта е да се установи дали зад компютъра стои жив човек или програма.

"Програмата работи, защото хората могат да разчитат неправилно написани значи и букви, докато компютрите нямат тази способност", обяснява Вон Ан.

Yahoo харесва идеята му и започва да използва т.нар. captcha (Completely Automated Public Turning test to tell Computers and Humand Apart).

Любопитно е да се отбележи, че Луис вон Ан дава на интернет компанията безплатно тази технология. И днес споделя, че не съжалява за това решение като в момента почти всички онлайн платформи я използват под една или друга форма.